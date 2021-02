Umfrage: Jeder vierte Erwerbstätige arbeitet im Homeoffice

24 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland arbeiteten Ende Januar laut einer Umfrage des WSI-Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ausschließlich oder überwiegend von zu Hause aus. Der Anteil sei damit annähernd so hoch gewesen wie beim ersten Lockdown im April 2020 mit 27 Prozent. Hinzu kämen 14 Prozent, die im Januar an wechselnden Arbeitsorten im Betrieb, zu Hause oder mobil gearbeitet hätten. Im November hatte die Befragung derselben Gruppe von über 6200 Erwerbstätigen und Arbeitsuchenden einen Homeoffice-Anteil von 14 Prozent ergeben.

Im Januar hatte es von allen Seiten bis hin zum Bundespräsidenten Aufrufe gegeben, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen sollten. Ende Januar wurden Arbeitgeber per Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sogar verpflichtet, ihren Belegschaften wo immer möglich Heimarbeit anzubieten. Rund ein Drittel der Befragten im Homeoffice gab laut WSI an, dass die Beschlüsse der Bundesregierung ein Grund für ihren Wechsel ins Homeoffice gewesen seien.

Berlin (Reuters)

