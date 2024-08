Kontroverser Lifehack

Der Discounter Aldi ist berühmt für den schnellen Kassenprozess. Eine Kundin postete deshalb einen kontroversen Trick, um die Geschwindigkeit des Kassiervorgangs zu drosseln.

Der Discounter Aldi ist wohlbekannt für das schnelle Abscannen der Produkte durch das Kassierpersonal. Eine Kundin kam deshalb auf die Idee, wie sie mehr Zeit an der Kasse haben könnte, um die gekauften Produkte einzupacken. Über Social Media postet sie ein Foto von ihrem Trick: Sämtliche Produkte werden auf dem Kassenband in einem Abstand von etwa 30 Zentimetern voneinander abgelegt, sodass der Vorgang des Abscannens gedrosselt wird.

Der Trick erntet viel Kritik

Im Netz erntete der Trick der Aldi-Kundin jedoch viel Kritik. Wie "7news" berichtet, reagierten viele negativ auf das Verhalten der Kundin. Obwohl einige die Idee als taktisch klug empfanden, finden andere, dass diese Taktik nervig und egoistisch sei. Denn durch das Ablegen der Produkte in so weitem Abstand ist es für nachkommende Kunden kaum möglich, die eigenen Produkte abzulegen. Der Trick sei also den Kunden gegenüber unfair, die in der Schlange darauf warten, der Nächste an der Reihe zu sein.

Das sagt eine ehemalige Mitarbeiterin dazu

Auch eine ehemalige Mitarbeiterin von Aldi meldet sich zu dem Thema zu Wort. Ihrer Aussage nach, kann man davon ausgehen das ein solcher Trick auch schon vorher hin und wieder angewendet wurde. Doch die damalige Aldi-Mitarbeiterin wusste sich gegen solche Tricks zu helfen: "Als ich bei Aldi gearbeitet habe und die Leute das gemacht haben, habe ich den ersten Artikel mit meinem Arm vorm Sensor zurückgehalten, bis sich alles gestapelt hatte."

E. Schmal / Redaktion finanzen.net