Batterietest ohne Messgerät - so geht's

Volle und leere Batterien auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die volle Batterie nicht von der leeren Batterie, immerhin ändert sich das äußere Erscheinungsbild nicht bei veränderter Ladung. So kann es schnell passieren, dass volle Batterien und leere Batterien versehentlich vertauscht werden. In so einem Fall wird beim Einsetzen einer leeren Batterie und ausbleibender Funktionalität klar, dass die Energiespeicher vertauscht wurden. Im Zweifelsfall lässt sich die Ladung einer Batterie mit einem geeigneten Messgerät überprüfen.

Einfacher Trick ersetzt Messgerät

Alternativ gibt es jedoch einen einfachen Trick, mit dem auch ohne Messgerät überprüft werden kann, ob eine Batterie voll oder leer ist. Dazu wird eine Batterie benötigt, welche zweifelsohne voll ist, wie Vattenfall berichtet. Um die Ladung einer Batterie zu überprüfen, sollten die zu überprüfende Batterie und die definitiv volle Batterie demnach aus etwa 15 bis 20 Zentimetern Höhe senkrecht auf eine harte Oberfläche, wie beispielsweise einen Tisch, fallen gelassen werden. Eine leere Batterie wird nach dem Aufprall nach oben springen, während eine volle Batterie kaum springt und direkt umkippt. Die zweifelsohne volle Batterie fungiert dabei als Kontrollobjekt.

Gel-Masse im Inneren verändert sich

Die Wirkungsweise dieses einfachen Tricks ist auf die charakteristische Bauweise von Batterien zurückzuführen, so Vattenfall. Im Inneren von Alkaline-Batterien befindet sich demnach eine Gel-Masse. Wenn die Ladung der Batterie aufgebraucht ist, wird diese fest. Das feste Innere bedingt in diesem Fall das Abprallen und Springen der Batterie. Im Gegensatz dazu ist die Gel-Masse bei vollen Batterien weich. Dies führe dazu, dass der Aufprall gedämpft wird und die volle Batterie direkt umkippt, ohne hochzuspringen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mariva2017 / Shutterstock.com