Lärmbelästigung

Die Hupe ist ein wichtiges Warninstrument im Straßenverkehr, ihr Einsatz ist jedoch streng reglementiert. Wer ohne triftigen Grund hupt, riskiert nicht nur eine Lärmbelästigung, sondern auch rechtliche Konsequenzen. Besonders in Wohngebieten oder während der Ruhezeiten kann ein unnötiges Schallzeichen schnell zu Beschwerden führen. Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) legt genau fest, wann das Hupen erlaubt ist und wann es als Ordnungswidrigkeit geahndet wird.

Wann ist das Hupen erlaubt?

Die Nutzung der Hupe ist nur in bestimmten Situationen gestattet. Innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften darf sie zur Abwendung von Gefahren eingesetzt werden, so die StVO. Diese Regelung dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, etwa wenn ein plötzliches Bremsmanöver oder eine unvorhersehbare Gefahr eine akustische Warnung erforderlich machen. Außerhalb geschlossener Ortschaften ist das Hupen zudem zur Ankündigung eines Überholmanövers zulässig. In Deutschland gibt es jedoch keine Verpflichtung, diese Möglichkeit zu nutzen, erklärt Bussgeldkatalog.org. Diese Regelung soll dazu beitragen, die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, ohne den Straßenverkehr unnötig zu stören.

Wann ist das Hupen verboten?

Ein Schallzeichen, das nicht der Sicherheit dient, ist laut StVO unzulässig. Dazu gehört das Hupen aus Frustration, beispielsweise an einer Ampel, wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug nicht sofort losfährt. Laut einem Artikel von Web.de fällt auch das Begrüßen von Bekannten durch ein kurzes Hupen unter diese Regelung.

Besonders bei Feierlichkeiten wie Hochzeitskorsos oder Autokorsos nach sportlichen Ereignissen wird häufig gehupt. Offiziell ist dies nicht gestattet, allerdings zeigen sich die Ordnungsbehörden in solchen Fällen oft nachsichtig, solange keine anderen Verkehrsteilnehmer oder Anwohner erheblich gestört werden.

Welche Strafen drohen bei unerlaubtem Hupen?

Das unerlaubte Hupen kann mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. Wer ohne triftigen Grund hupt, muss mit einer Strafe von fünf Euro rechnen, gibt der Bußgeldkatalog an. Wenn andere Personen dadurch belästigt werden, erhöht sich das Verwarnungsgeld auf zehn Euro. In schwerwiegenden Fällen kann Hupen in Verbindung mit aggressivem Fahrverhalten sogar als Nötigung gewertet werden. Wer durch anhaltendes oder wiederholtes Hupen und dichtes Auffahren andere Verkehrsteilnehmer bedrängt, muss mit einer Anzeige rechnen. In solchen Fällen drohen nicht nur deutlich höhere Geldstrafen, sondern auch Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg. Besonders gravierende Verstöße können eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) zur Folge haben, um die Fahreignung der betreffenden Person zu überprüfen.

Rechtliche Grundlage: Was sagt die StVO?

Die Nutzung von Schallzeichen wird durch § 16 der Straßenverkehrs-Ordnung geregelt. Demnach ist das Hupen nur zur Gefahrenabwehr sowie außerorts zur Ankündigung eines Überholmanövers erlaubt. Das unerlaubte Hupen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. Diese Regelungen sollen gewährleisten, dass Schallzeichen ausschließlich ihrer ursprünglichen Funktion dienen und nicht zur Lärmbelästigung oder zu gefährlichem Fahrverhalten führen.

Redaktion finanzen.net