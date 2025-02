Eisfrei

Der Winter stellt Autofahrer vor besondere Herausforderungen, insbesondere wenn es darum geht, das Fahrzeug eisfrei und betriebsbereit zu halten. Der ADAC bietet hierzu umfassende Empfehlungen, um Sicherheit und Komfort während der kalten Monate zu gewährleisten.

Effektives Eiskratzen: Die richtige Technik und Hilfsmittel

Um vereiste Scheiben effizient zu reinigen, empfiehlt der ADAC die Verwendung von Eiskratzern aus Kunststoff mit einer Sägezahnkante für dicke Eisschichten und einer glatten Kante für dünneres Eis. Eiskratzer aus Metall sollten vermieden werden, da sie die Scheibenoberfläche beschädigen können. Ein integrierter Besen erleichtert das Entfernen von Schnee. Wichtig ist, die Scheiben vor dem Kratzen von Schmutz zu befreien, um Kratzer zu vermeiden. Das Auftragen von heißem Wasser auf die Scheiben ist nicht ratsam, da die Temperaturunterschiede Spannungsrisse im Glas verursachen können.

Scheibenenteiser als Alternative

Für diejenigen, die das manuelle Kratzen umgehen möchten, bietet sich der Einsatz von Scheibenenteisern an, wie der ADAC weiter berichtet. Diese chemischen Sprays lösen die Eisschicht auf, sodass sie leicht entfernt werden können. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die verwendeten Produkte materialverträglich sind und keine Rückstände hinterlassen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.

Vorbeugende Maßnahmen gegen Vereisung

Um das morgendliche Eiskratzen zu minimieren, empfiehlt der ADAC, Abdeckfolien oder spezielle Schutzmatten auf die Windschutzscheibe zu legen. Diese verhindern die Bildung von Eis und erleichtern den Start in den Tag. Zudem sollten Türdichtungen mit Gummipflegemitteln behandelt werden, um ein Festfrieren der Türen zu verhindern.

Innenraumvereisung verhindern

Ein häufiges Problem im Winter ist die Bildung von Eis an den Innenseiten der Scheiben. Um dies zu vermeiden sollten feuchte Gegenstände, wie nasse Fußmatten oder Kleidung, aus dem Fahrzeug entfernt werden, so ein Beitrag von The SUN. Zusätzlich könne die Platzierung von Silica-Gel-Päckchen im Innenraum helfen, überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen und so die Bildung von Kondenswasser und anschließendem Eis zu verhindern.

Motor nicht im Stand warmlaufen lassen

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass das Warmlaufenlassen des Motors im Stand das Enteisen der Scheiben beschleunigt. Dies ist jedoch nicht nur ineffektiv, sondern auch gesetzlich untersagt und kann mit Bußgeldern geahndet werden, wie der ADAC betont. Zudem belastet es die Umwelt unnötig. Stattdessen sollte der Motor erst nach vollständigem Enteisen der Scheiben gestartet werden.

Sicherheitsrelevante Aspekte

Es ist essenziell, alle Scheiben vollständig von Eis und Schnee zu befreien, um eine uneingeschränkte Sicht zu gewährleisten. Ein kleines freigekratztes Sichtfeld, das sogenannte "Guckloch", reicht nicht aus und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Zudem können unzureichend gereinigte Scheiben Bußgelder nach sich ziehen, wie es abschließend heißt.

D. Maier / Redaktion finanzen.net