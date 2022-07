Geld verdienen von zu Hause aus: Welche Heimarbeit ist wirklich seriös?

Home Office als neuer Arbeitsalltag

Der Anteil an Menschen, die ihre Jobs in Heimarbeit erledigen, nimmt sprunghaft zu. Dabei ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass die Arbeit von zu Hause aus, eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich bringt. Neben Arbeitnehmern, die ihren Job vom Büro ins eigene Heim verlagern konnten, gibt es aber auch eine große Anzahl an Menschen, die nun auf der Suche nach Anstellungen sind, die selbstständig im Home Office erledigt werden können. Doch welche Heimarbeit ist wirklich seriös und wie erkennt man Plattformen, die unseriöse Jobs anbieten?

Unseriöse Anbieter erkennen

Wer auf der Suche nach seriöser Heimarbeit ist, kann betrügerische Angebote anhand einiger Merkmale schnell erkennen. Als angehende Heimarbeiter sollten Jobsuchende unbedingt misstrauisch werden, wenn sie Geld bezahlen müssen, bevor sie die Tätigkeit überhaupt aufnehmen können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei um ein unseriöses Angebot. Deklariert werden diese Kosten, die im Voraus zu leisten sind, oftmals als Teilnahmegebühr für Schulungen oder als Schutzgebühr für Materialien. Eine seriöse Firma stellt Heimarbeitern dagegen die Arbeitsmittel und das Material meist kostenlos zur Verfügung. Ein weiteres Warnsignal ist es, wenn in der Stellenanzeige keine offizielle Webseite angegeben ist und allgemein wenig bis gar keine Informationen zum Unternehmen zu finden sind. Dabei lohnt sich besonders ein Blick in das Impressum. Denn alle Webseiten, die von Unternehmen aus Staaten der EU betrieben werden, müssen ein Impressum enthalten, in welchem neben der Adresse auch ein Ansprechpartner und dessen Erreichbarkeit genannt werden. Fehlt das Impressum oder ist dieses unvollständig, ist Vorsicht angebracht, da es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen unseriösen Anbieter handelt.

Seriöse Angebote für Heimarbeit

Obwohl es in dieser Branche viele Betrüger gibt, finden sich auch zahlreiche seriöse Anbieter für die Arbeit von zu Hause. Die Jobs werden meist als Nebenjob vergeben. Es ist jedoch auch ein hauptberuflicher Einstieg oder sogar ein eigenes Business möglich. Eine seriöse Möglichkeit, um von zu Hause aus Geld zu verdienen, ist das Verfassen, Korrigieren und Lektorieren von Texten. Dabei ist es sowohl möglich in Eigenregie zu arbeiten, als auch mit Hilfe einer Internetplattform als Vermittler Aufträge zu bekommen. Auch mit dem Testen digitaler Inhalten lässt sich Geld von zuhause aus verdienen. Dabei werden sowohl Websites, als auch Spiele, Apps und sonstige Software auf Fehler durchsucht.

Datenpflege und Umfrageteilnahme

Die Datenpflege eines Unternehmens ist ebenfalls eine Aufgabe, die problemlos aus dem Home Office heraus erledigt werden kann. Die Anlage und Pflege eines Datenbestandes kann dabei sowohl an fest angestellte Mitarbeiter als auch an Freelancer vergeben werden. Eine weitere Möglichkeit einer seriösen Heimarbeit nachzugehen, ist die Teilnahme an Online-Umfragen.

Wer sich für Nebenjobs in Heimarbeit interessiert, muss natürlich ein gewisses Interesse für das jeweilige Thema mitbringen. Entsprechende Aufträge können Interessenten über Jobbörsen oder verschiedene Apps finden, die als Vermittler fungieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Devin_Pavel / Shutterstock.com, Marian Weyo / Shutterstock.com