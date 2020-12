Diese Gehaltserhöhungen sind 2021 trotz Corona möglich

Wer sich im Berufsleben einsetzt, Engagement zeigt und sich anstrengt, um gute Leistungen zu erbringen, kann zurecht regelmäßig Gehaltserhöhungen beim Vorgesetzten einfordern. Denn als Arbeitnehmer, der für das Unternehmen eine wichtige Rolle spielt, muss man sich keinesfalls unter Wert verkaufen. Ist das Lohngefälle im eigenen Betrieb aber nicht transparent, stellt sich vielen die Frage, ob ihre Forderungen nicht vielleicht überzogen sind und wie viel Plus im Schnitt denn überhaupt zu holen sein könnte. Klarheit schafft das HR-Strategieberatungsunternehmen Lurse mit seiner jährlichen Studie "Vergütungstrends".

Rückblick auf 2020: Corona hält die Gehaltserhöhungen klein

Die Lurse-Umfrage deckt verschiedenste Branchen ab und liefert damit eine valide Größenordnung, an der sich Arbeitnehmer auf verschiedenen Posten bei der Gehaltsverhandlung orientieren können. Befragt werden seit mehr als 20 Jahren über 200 Unternehmen (überwiegend aus dem Umfeld DAX, MDAX und dem größeren Mittelstand), der Datenerhebungszeitraum liegt in den Monaten Juni bis August.

In einer Lurse-Pressemitteilung wird Stefan Würz, Senior Manager bei dem HR-Strategieberater, zum Thema Jahresrückblick 2020 mit folgenden Worten zitiert: "Während im letzten Jahr mit einem Gesamterhöhungsbudget von 2,9 Prozent geplant worden ist, gehen die aktuellen Vorab-Auswertungen der Studie von einer Erhöhung von 1,8 % aus." Viele der befragten Unternehmen haben 2020 eine Nullrunde gedreht - so gab es etwa in 48 Prozent der Firmen keine Gehaltserhöhungen für Top-Manager. Signifikant niedrigere Gehaltserhöhungen wurden mit Beginn der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen in Deutschland verzeichnet: Fanden sie nach dem ersten April 2020 statt, lagen sie abhängig von der Mitarbeitergruppe bei nur 1,0 bis 1,3 Prozent.

Wo 2020 weniger erhöht wurde, kommen 2021 stärkere Gehaltserhöhungen

Ebenfalls in einer Lurse-Pressemitteilung wird Uwe Klingenburg, Lurse-Partner, zitiert: "Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen auf die Kostenbremse getreten, was erwartungsgemäß auch die Gehaltserhöhungsbudgets extrem niedrig ausfallen lässt. Selbst während der Finanzkrise 2009 konnten wir keinen so deutlichen Einbruch verzeichnen."

Wie geht es 2021 weiter? Lurse zufolge beträgt das geplante Erhöhungsbudget in 2021 für alle Mitarbeiter im Durchschnitt 2,0 Prozent. Dabei planen Unternehmen, in denen die letzten Gehaltserhöhungen vor dem ersten April 2020 stattgefunden haben, Erhöhungen von 1,6 bis 1,7 Prozent - in Unternehmen, in denen 2020 kleinere oder keine Gehaltserhöhungen durchgeführt wurden, wird dafür 2021 umso mehr erhöht: Zwischen 1,8 und 2,2 Prozent, abhängig von der Mitarbeitergruppe beziehungsweise der Stellenbeschreibung. Robert Half, ein Unternehmen für Personaldienstleistungen, konnte beobachten, dass der Unterschied der Gehälter von Einsteigern und Experten im Finanz- und Rechnungswesen steigt - entsprechend lagen die Gehaltserhöhungen in dieser Branche für ‘Professionales‘ im Jahr 2020 bei 2,4 Prozent und für Angestellte bei 2,3 Prozent. Das geplante Erhöhungsbudget für 2021 liegt der Lurse-Studie zufolge bei 2,0 Prozent.

Robert Half: Die drei wichtigsten Argumente für eine Gehaltserhöhung

Wie die WELT berichtet, müssen Arbeitnehmer bei der Forderung einer Gehaltserhöhung nicht allzu sehr auf die finanzielle Lage des Unternehmens Rücksicht nehmen: Offenbar ist diese für viele Unternehmen beim Thema Gehaltserhöhung nämlich weniger wichtig, als etwa die persönliche Leistung des Angestellten und die Marktlage. Gute Argumente für eine Gehaltserhöhung sind einer Studie von Robert Half zufolge Führungskompetenzen, kreatives Denken und Kommunikationsfähigkeit - diese drei Fähigkeiten werden wohl mit der Pandemie immer wertvoller.

Wichtig ist dennoch, eines im Hinterkopf zu behalten: Nicht jeder bekommt eine Gehaltserhöhung. Außerdem ist wichtig zu wissen, dass dieselben Fähigkeiten in verschiedenen Branchen einen ganz unterschiedlichen Wert haben - mit denselben Fähigkeiten also auch nicht überall gleich viel Geld verdient werden kann.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com