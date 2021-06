Über 200 Jahre alt: Ältester bekannter Whisky der Welt kommt unter den Hammer

Der "Old Ingledew Whisky" gilt laut Auktionshaus Skinner als der wohl älteste bekannte Whisky der Welt. Das seltene Sammlerstück steht zwischen dem 22. und dem 30. Juni zur Online-Auktion auf der Website des Auktionshauses zur Versteigerung bereit.

Daten deuten auf Herstellung zwischen 1762 und 1803 hin

Die in Zusammenarbeit mit der University of Georgia durchgeführte C-14-Datierung weist laut Auktionshaus Skinner darauf hin, dass der Herstellungsprozess des "Old Ingledew Whisky" auf den Zeitraum zwischen 1762 und 1802 datiert werden kann. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch die University of Glasgow, die die erhobenen Daten ebenfalls auswertete und feststellte, dass der Whisky mit einer Wahrscheinlichkeit von 81,1 Prozent zwischen 1763 und 1803 hergestellt wurde. Dieser zeitliche Abschnitt würde somit auf die Hochphase des Unabhängigkeitskrieges der heutigen USA in den 1770er Jahren sowie jene der Whisky-Rebellion in den 1790er Jahren fallen.

Berichten zufolge befand sich die Flasche im Besitz einiger ehemaliger US-Präsidenten - darunter Franklin D. Roosevelt und Harry S. Truman, so das Auktionshaus Skinner. Bei der mit hoher Wahrscheinlichkeit über 200 Jahre alten Flasche, die - wie eingangs bereits erwähnt - zwischen dem 22. und 30. Juni bei der "Rare Spirits"-Auktion versteigert wird, wird ein Preis in Höhe von 20.000 bis 40.000 US-Dollar erwartet.

Preislich nicht das Maß aller Dinge

Stimmen die Untersuchungsergebnisse der University of Georgia sowie der University of Glasgow, ist die Flasche weitaus älter als die bisher teuersten je gehandelten Whisky-Flaschen. Bei der von der Plattform "Maltwhisky.de" erstellten Rangliste der zehn teuersten Whiskys der Welt, kratzen die Destillationen von manchen Platzierungen an der 100-Jahres-Marke, überschreiten sie jedoch nicht.

Auch preislich liegen große Unterschiede zwischen dem "Old Ingledew Whisky" und der "Maltwhisky.de"-Top-Ten. Während für erstgenannten ein Preis von bis zu 40.000 US-Dollar erwartet wird, wechselte der 64-Jahre alte "Dalmore Trinitas" (Platz 10 der teuersten Whiskys) für 136.000 Euro den Besitzer. Der Spitzenreiter - der 1926er "Macallan Fine and Rare"- kostete im Jahr 2019 hingegen sogar satte 1,68 Millionen Euro. Doch auch wenn es der Preis der historischen Flasche im Vergleich zu anderen Luxus-Whiskys auf den ersten Blick nicht anmuten lässt, handelt es sich bei ihr dennoch aufgrund des Alters um ein wertvolles Unikat.

