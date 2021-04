Google Maps mit neuem Update: Splitscreen für Android

Ende Januar hat Google Maps mit der schrittweisen Einführung des neuen Updates 10.59.1 begonnen. Das Update ist für Besitzer von Smartphones mit der Android -Version 4.4 oder neuer. Wer Google Maps also nun auf die neueste Version aktualisiert und über die richtige Android-Version verfügt, kann nun ein neues Feature nutzen.

Splitscreen für Street View

Neben einigen Fehlerkorrekturen enthält das Update ein neues Feature: den Splitscreen. Mithilfe dieser Funktion ist es möglich, auf einem Bildschirm gleichzeitig Street View und die Maps Ansicht vor Augen zu haben.

Und so geht’s:

Zunächst muss die Karten-Ansicht geöffnet sein. Wird nun wie gewohnt das kleine Männchen für die Ansicht in Street View gesetzt, verschwindet die Kartenansicht nicht mehr wie zuvor, sondern der Splitscreen öffnet sich.

Nun befindet sich Street View in der oberen und die Kartenansicht in der unteren Bildschirmhälfte. Wird das Smartphone im Querformat gehalten, liegt Street View auf der linken und die Kartenansicht auf der rechten Seite des Bildschirms. Natürlich kann Street View dennoch aus dem Splitscreen vergrößert und auf dem gesamten Bildschirm angezeigt werden - dies funktioniert über einen Klick auf den Button unten rechts in der Street-View-Ansicht.

Achtung: Hoher Datenverbrauch

Das Feature ist für all diejenigen besonders praktisch, die gerne den Überblick in der Kartenansicht behalten, aber dennoch die Straßen erkunden möchten. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass für die Ansicht in Street View viel größere Bilder geladen werden müssen und deswegen auch ein höheres Datenvolumen verbraucht wird.

