Der Sommer kommt: So kann man seinen Garten günstig gestalten

Ein schöner Garten kann eine wahre Augenweide sein. Viele Hobbygärtner möchten deshalb die eigenen Grünflächen so ansehnlich wie möglich gestalten. Der Kreativität werden hierbei kaum Grenzen gesetzt. Damit die Verwirklichung der Vorhaben nicht zu sehr den Geldbeutel belastet, ist viel eigener Einsatz gefordert. Der Mehraufwand lohnt sich jedoch. Auf diese Weise erhält der Garten für wenig Geld ein ganz individuelles Aussehen.

Selbst säen und pflanzen

Ein gepflegter grüner Rasen und eine Vielzahl bunter Blumen sind die grundlegenden Charakteristika, die einen prächtigen Garten besonders ausmachen. Für einen schönen englischen Rasen muss aber nicht unbedingt teurer Rollrasen gekauft werden. Das selbstständige Säen kostet zwar mehr Zeit und bedarf einer größeren Pflege, jedoch spart es auch einiges an Geld. Ähnlich verhält es sich beim Pflanzen im Blumenbeet. Discounter bieten schon zu sehr geringen Preisen Samenmischungen an, die zu eindrucksvollen Kombinationen führen können.

Außerdem können Freunde und Familie um Hilfe gefragt werden. Befinden sich in deren Gärten bereits ausgewachsene Stauden, lassen sich diese einfach teilen und in den eigenen Garten verpflanzen. Dadurch müssen die Blumen nicht extra eingekauft werden. Lässt man nun noch etwas Platz im eigenen Beet, so können die selbst gezüchteten Pflanzen wieder geteilt werden, wodurch sich der Garten mit etwas Geduld ganz von alleine füllt. Auch Hecken lassen sich mit Sämlingen und etwas Arbeit eigenhändig ziehen.

Gartenmöbel selbst machen

Vintage-Looks erfreuen sich schon seit geraumer Zeit einer großen Beliebtheit. Wieso sollte man also "alte" Möbel teuer kaufen, wenn man sie auch selbst wieder aufbereiten kann? Für viele ausgediente Möbelstücke gibt es im eigenen Zuhause keinen Platz mehr. Sie stehen schlicht als Staubfänger in irgendeiner Ecke. Solange sie nicht wirklich kaputt sind, kann deren Stil erneut sehr gut in die heutige Zeit passen. Um die Exemplare für die Witterung im Garten gut zu wappnen, ist vorher eine gründliche Bearbeitung notwendig. Das Holz muss abgeschliffen, gereinigt und mit einer Grundierung versehen werden. Anschließend kann ein neuer ansprechender Anstrich erfolgen.

Ebenso lassen sich neue Möbel aus Gegenständen wie Paletten oder Weinkisten selbst zusammenbauen. Bei diesem Upcycling bekommen alte Dinge einen ganz neuen Nutzen. Bei dieser Gestaltungsform ist zwar ein gewisses Maß an Einfallsreichtum und Handwerksgeschick gefragt, dafür spart sie aber Geld und verleiht den selbst kreierten Möbelstücken einen ideellen Wert. Bei kleineren Dekorationen kann das Upcycling ähnlich innovativ angewendet werden.

Wege selbst anlegen

In einen richtigen Garten gehört auch irgendwo ein befestigter Weg hin. Das Anlegen eines Pfads lässt sich recht einfach selbst durchführen. Hierbei kann man aber auf teure Pflastersteine getrost verzichten. Eine Verfüllung mit Kies ist die günstigere Variante. Im ersten Schritt muss jedoch erstmal der Boden entlang des Weges etwa zehn Zentimeter tief abgetragen werden. Die freigelegte Fläche sollte man mit einer Rüttelplatte ordentlich verdichten. Anschließend ist ein Kunststoffvlies auf dem Untergrund auszulegen, um einem zukünftigen Unkrautbefall vorzubeugen. Zu guter Letzt muss der Kies auf dem Weg gleichmäßig verteilt werden. Darüber hinaus ist es auch noch sinnvoll, den Pfad mit Steinen einzufassen.

