Marktbericht

Ferienimmobilien in Deutschland erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit - sowohl zur Eigennutzung als auch als Kapitalanlage. Der Markt zeigt sich trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten robust und bietet Investoren attraktive Chancen.

Marktentwicklung und Nachfrage

Im Jahr 2024 erreichten die Übernachtungszahlen in Deutschland mit 496 Millionen einen neuen Rekordwert, was die Attraktivität des heimischen Tourismus unterstreicht. Zu diesem Ergebnis kam der Marktbericht Ferienimmobilien 2025 der Immobilienmakler Engel und Völkers. Diese Entwicklung begünstigt die Nachfrage nach Ferienimmobilien, die als attraktive Alternative zu Hotels gelten. Besonders gefragt sind Objekte in Küsten- und Bergregionen, wobei die Nordseeinsel Sylt und der Tegernsee zu den Spitzenreitern gehören. Die hohe Nachfrage trifft jedoch auf ein begrenztes Angebot, was zu weiteren Preissteigerungen führt.

Wer­bung Wer­bung

Regionale Preisentwicklungen

Die Preise für Ferienimmobilien variieren stark je nach Lage und Ausstattung. Auf Sylt wurden für Ferienwohnungen in guter bis sehr guter Lage zwischen 8.000 und 22.000 Euro pro Quadratmeter verlangt, während Ferienhäuser Preise von fünf bis 18 Millionen Euro erzielen konnten. In Premiumlagen wie dem Starnberger See und dem Tegernsee wurden für besondere Liebhaberobjekte bis zu 30 beziehungsweise 20 Millionen Euro aufgerufen. Abseits dieser Hotspots bieten viele Regionen noch moderate Einstiegspreise, was sie für Investoren attraktiv macht.

Trends bei Ausstattung und Nutzung

Moderne Ausstattung, energieeffiziente Bauweise und regionale Architektur stehen bei Käufern hoch im Kurs. Ob Reetdachhaus an der Küste oder Chalet in den Alpen - individuelle Gestaltung und Nachhaltigkeit sind gefragt. Zudem gewinnt die Mischnutzung durch Vermietung an Bedeutung, um die Finanzierungskosten langfristig zu decken. Ferienimmobilien dienen nicht nur der Eigennutzung, sondern auch der Vermögenssicherung.

Herausforderungen und Regulatorik

Trotz der positiven Marktentwicklung gibt es Herausforderungen. In vielen Regionen existieren Begrenzungen für Zweitwohnsitze, restriktive Bauvorschriften und lokale Verordnungen zur Ferienwohnungsvermietung, um den Wohnraum für Einheimische zu sichern. Diese Rahmenbedingungen beeinflussen die Planung und Rentabilität von Investitionen und erfordern eine sorgfältige Analyse.

Redaktion finanzen.net