Wer sein E-Auto am Ferienhaus auflädt, kann im Nachhinein schon mal Post von seinem Vermieter bekommen. Die US-amerikanische YouTuberin "It's Kim Java" berichtet in einem ihrer Videos genau über diese Situation. Auch in Deutschland kann das Laden eines E-Autos zu hohen Kosten führen.

Wer mit seinem E-Auto in den Urlaub fährt, sollte einige Dinge beachten. So muss nicht nur eine gute Ladeinfrastruktur vorhanden sein, sondern auch die Frage geklärt werden: Wo darf ich überhaupt laden? Und wer trägt die Kosten, wenn ich das E-Auto am Ferienhaus auflade? Die YouTuberin "It's Kim Java" wurde genau mit einer solchen Situation konfrontiert.

YouTuberin "It's Kim Java" spricht über ihre Erfahrungen

Die YouTuberin buchte über das Online-Portal "Airbnb" ein Ferienhaus in North Carolina und lud ihren Model X von Tesla an der Haushaltssteckdose auf. Nach dem Urlaub erhielt Kim allerdings einen Brief vom Vermieter des Ferienhauses. Dieser zeigte sich verwundert über das Aufladen des E-Autos an seiner Steckdose, duldete es aber. Weiter schrieb er, dass er nach ausgiebigem Austausch mit anderen Vermietern das Stromtanken allerdings in Zukunft in der Hausordnung festhalten wolle. Bei der YouTuberin stieß der Brief auf Verständnis. "Da immer mehr Leute zu Elektrofahrzeugen wechseln, könnte das ein großes Problem werden", so Kim in ihrem Video. Sie machte allerdings auch deutlich, dass Vermieter bei kostenfreien Lademöglichkeiten profitieren könnten. Besonders in den USA sei das Laden eines Elektroautos nicht sehr teuer. "Wir haben unser Auto an zwei Abenden aufgeladen und die Kosten belaufen sich auf etwas mehr als einen US-Dollar am Tag", so die YouTuberin in ihrem Video weiter.

In Deutschland können hohe Kosten entstehen

In Deutschland wären diese Kosten allerdings weitaus höher. Nach Berichten des Online-Portals "EFAHRER" können die Strompkosten für das vollständige Aufladen eines Tesla Model X bei mehr als 30 Euro liegen. Zudem müssen laut dem Ratgeber-Portals "unterkunft.de" die Stromkosten eines Ferienhauses in der Regel vom Mieter extra bezahlt werden. Am besten ist es daher, im Vorfeld mit dem Vermieter zu sprechen, falls das E-Auto am Ferienhaus geladen werden soll, und sich auf eine Regelung zu einigen.

Redaktion finanzen.net