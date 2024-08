E-Mobilität vs. Verbrenner

Steigen die Temperaturen, sind sich viele Besitzer von E-Autos unsicher, wie ihre Wagen sehr hohe Sommertemperaturen vertragen. In einer neu entwickelten Klimakammer werden Staus bei Höchsttemperaturen und konstanter Klimaanlage simuliert.

Neue Klimakammer simuliert Extremtemperaturen

Der ADAC hat eine neue sogenannte Klimakammer für E-Autos in Landsberg am Lech eröffnet, das es ermöglicht zu überprüfen, wie sich E-Autos unter extremen Klimabedingungen verhalten. Laut ADAC ermöglicht es die Klimakammer, Temperaturen zwischen -20 und 40 Grad Celsius zu simulieren. Die Kombination aus Allrad-Rollenprüfstand, Klimakammer und fortschrittlicher Schnellladetechnik mit bis zu 300 kW setze das Testlabor "neue Maßstäbe im europäischen Verbraucherschutz" laut Dino Silvestro, dem Leiter Fahrzeugtest im ADAC Technik Zentrum.

Stau bei großer Hitze simuliert

Im ersten Test wurde über acht Stunden ein Stau bei sommerlicher Hitze simuliert, ein Tesla Model Y diente hierbei als Testfahrzeug. Die Batterie des Fahrzeugs war zu Versuchsbeginn zu 60 Prozent aufgeladen und die Klimaanlage wurde auf konstant 20 Grad Celsius betrieben, während das Fahrzeug im sogenannten "Camping Modus" lief, das eine durchgängige Klimatisierung sicherstellt. Während dieser Zeit stieg die Temperatur auf bis zu 35 Grad Celsius und die Sonneneinstrahlung wurde durch unterschiedlich starke UV-Lampen simuliert.

Klimaanlage sorgt für konstante Temperatur innerhalb des E-Fahrzeugs

Laut dem ADAC wies das Armaturenbrett des Fahrzeugs Temperaturen zwischen 30 und 45 Grad Celsius auf, während an der Windschutzscheibenaußenseite Temperaturen von über 60 Grad Celsius gemessen wurden. Innerhalb des Fahrzeugs konnte das Fahrzeug durch die Klimatisierung auf konstante 25 Grad Celsius heruntergekühlt werden.

Das konstante Laufen der Klimaanlage benötigte laut Test konstant etwa 1,5 kW; insgesamt belief sich der gesamte Energieverbrauch auf 12 kWh während des gesamten Tests, was den Ladezustand um 16 Prozent reduzierte.

Stromer schneidet besser als Verbrenner ab

Der ADAC rechnet vor, dass der Test ergab, dass das Fahrzeug circa zwei Prozent Akkukapazität pro Stunde verbrauchte, was ungefähr acht Kilometer Reichweite entspricht. Verglichen mit einem Verbrenner, der unter ähnlichen Bedingungen zwischen 1 und 1,5 Liter Kraftstoff pro Stunde verbraucht, was umgerechnet circa 10 bis 15 kWh pro Stunde entspricht, und dabei noch Abgase erzeugt, sei der Stromer in diesem Vergleich klar im Vorteil. Dino Silvestro betont, dass der Test zeuge, "dass E-Auto-Fahrer keine Angst haben müssen, liegen zu bleiben, falls sie bei hohen Temperaturen in einen langen Stau geraten und die Klimaanlage aktiviert lassen".

Redaktion finanzen.net