George Clooney gründet Schule mit besonderem Hintergrund

Die Royal School of Film and Television Production

Superstar George Clooney hat sich mit bekannten Hollywood-Kollegen wie Don Cheadle und Kerry Washington zusammengetan, um ein besonderes Projekt umzusetzen. Gemeinsam mit weiteren Stars wollen sie eine besondere Schule gründen. Diese soll unterprivilegierten Jugendlichen einen Ort bieten, an dem sie alles Wichtige lernen, um später einmal einen Weg in die Film- und Unterhaltungsindustrie bestreiten zu können. Auf diesem Weg wollen die Prominenten für mehr Diversität sorgen und jungen Menschen eine Karriere in der Branche erleichtern und ermöglichen. US-Promis wie Grant Heslov, Mindy Kaling, Nicole Avant und auch Eva Longoria gehören zu den Gründern, die die Schule in Los Angeles eröffnen wollen. Laut mehreren Berichten der US-Medien soll die Einrichtung Royal School of Film and Television Production heißen und als Pilotprogramm bereits im Herbst 2022 die Türen öffnen.

Junge Menschen sollen eine Chance erhalten

Die Schule soll dazu dienen das notwendige praktische Training in der Filmbranche mit der allgemeinen Schulbildung zu vernetzen. Den Jugendlichen sollen während ihrer Schulzeit mehrere Praktika in verschiedenen Studios und Produktionsfirmen ermöglicht werden, um sie auf diesem Weg besser auf die Aufgaben und Jobs in der Film- und Fernsehbranche vorzubereiten. Zunächst soll die Schule für Neunt- und Zehntklässler öffnen, in den nächsten Jahren soll das Angebot, wenn möglich, weiter ausgebaut werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Serge Rocco / Shutterstock.com