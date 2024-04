Mittagsruhe

Eine gesetzliche Regelung für die Mittagsruhe in Deutschland - Realität oder nur ein weit verbreiteter Irrglaube? Sie spielt eine Rolle in unserem Alltag, indem sie vorgibt, wann wir Lärm machen dürfen und wann wir leise sein sollten. Mehr dazu im folgenden Beitrag.

Gibt es eine gesetzliche Mittagsruhe?

Als Mittagsruhe bezeichnet man den Zeitraum an einem Tag, der zum Schutz der Ruhe von Menschen, insbesondere in Wohngebieten, festgelegt wurde. Typischerweise liegt diese Zeit in der Mittagszeit, um den Menschen eine Pause von der Lautstärke und Hektik des Alltags zu ermöglichen. Oft ist die Idee der Mittagsruhe mit der Vorstellung verbunden, dass in diesem Zeitraum keine lauten Aktivitäten wie Rasenmähen, Heimwerken oder laute Musik erlaubt sind.

In Bezug auf die gesetzliche Regelung der Mittagsruhe gibt es in Deutschland kein bundesweit geltendes Gesetz, das eine spezifische Mittagsruhe festlegt. Wie von anwalt.de in einem Artikel hervorgehoben, existiert jedoch eine spezielle Verordnung, die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (BlmSchV 32), welche die Nutzung bestimmter Geräte und Maschinen regelt. Nach dieser Vorgabe sind der Betrieb von Motorsensen, Rasentrimmern, Laubbläsern und Laubsammlern an Werktagen, einschließlich Samstag, von 13 bis 15 Uhr und an Sonn- und Feiertagen den ganzen Tag in bestimmten Gebieten untersagt. Diese Gebiete umfassen unter anderem jene, die als Wohngebiete gelten, Kleinsiedlungsgebiete, Erholungsgebiete, Kur- und Klinikbereiche sowie Gebiete, die der Unterbringung von Touristen dienen.

Focus Online berichtet ergänzend, dass in Deutschland eine gesetzliche Nachtruhe existiert, wobei in Mietwohnungen eine Ruhezeit von 22 Uhr bis 6 Uhr verbindlich ist. Diese Nachtruhe wird durch die Lärmschutzgesetze der Länder gewährleistet, wobei der Lärmpegel auf Zimmerlautstärke begrenzt werden sollte. Es gibt zudem eine Sonntagsruhe, welche laute Arbeiten im Haus und Garten an Sonn- und Feiertagen untersagt.

Mittagsruhe auf kommunaler Ebene

Regelungen zur Mittagsruhe sind häufig auf Landes- oder kommunaler Ebene zu finden. Dies bedeutet, dass sie von Ort zu Ort variieren können. In vielen Bundesländern und Gemeinden gibt es jedoch Regelungen, die eine Art Mittagsruhe vorschreiben.

Ein Beispiel dafür ist der Kurort Bad Griesbach im Rottal. In diesem Fall hat die Gemeinde zusätzlich zu den bereits bestehenden Ruhezeiten von 20 bis 7 Uhr auch die Mittagszeit von 13 bis 15 Uhr in den Bereich rund um die Therme eingebunden. Der Einsatz von lauten Garten- und Baumaschinen ist in dem anerkannten Kurort nur von 8 bis 12 und von 14 bis 19 Uhr erlaubt, in der Nähe der Therme sogar nur von 8 bis 12 und von 15 bis 19 Uhr, so das Wochenblatt in einem Artikel.

Zudem haben Vermieter das Recht, Ruhezeiten in der Hausordnung oder im Mietvertrag zu definieren. Anwalt.de unterstreicht weiterhin, dass während der Ruhezeiten alle Geräusche bis auf Zimmerlautstärke toleriert werden. Kinderlärm stellt jedoch eine Ausnahme dar und ist auch während der Mittagsruhe gestattet. Wenn die vertraglich festgelegte Mittagsruhe nicht eingehalten wird, ist dies ein Vertragsbruch und kein gesetzlicher Verstoß. In diesem Fall drohen zwar keine Geldstrafen, aber mindestens eine Abmahnung, die letztendlich zu einer Kündigung des Mietvertrags führen kann.

Die genauen Konsequenzen beim Verstoß der Mittagsruhe außerhalb von Mietverträgen können je nach lokalen Gesetzen und Regelungen variieren. In der Regel können Verstöße gegen die Mittagsruhe aber zu Geldstrafen führen. Die Höhe dieser Strafen kann stark variieren, je nach Schwere des Verstoßes und den lokalen Regelungen. So berichtet Focus Online, dass beispielsweise beim Verstoß gegen die Nacht- und Sonntagsruhe im schlimmsten Fall eine Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro möglich ist.

Redaktion finanzen.net