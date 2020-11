Tesla-Diebe konnten dank Smartphone-App gefasst werden

Aktien in diesem Artikel Tesla 358,20 EUR

Tesla-App vereitelt Diebstahl

Der kalifornische Autohersteller Tesla ist für innovative Technologien bekannt. Die Fahrzeuge sind mit diversen Features ausgestattet, die an Science-Fiction erinnern. Darunter befinden sich aber auch äußerst hilfreiche Funktionen, die das Fahrzeug aus der Ferne via Smartphone App beobachtbar und steuerbar machen.

Und genau diese App hat den Diebstahl eines Tesla Model 3 kürzlich verhindern können, wie die australische Besitzerin Annabelle Brett kürzlich berichtete.

Verfolgung dank GPS-Tracking

Wie Dailymail berichtet, bemerkte die in Canberra lebende Radiomoderatorin an einem Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr mehrere Alarmhinweise auf ihrem Smartphone, wobei das erste Signal bereits um 4.00 Uhr morgens auf ihrem Telefon eingegangen sei.

Brett bekam also Hinweise, dass ihr 70.000 US-Dollar teurer Tesla offensichtlich gestohlen worden war. Zudem haben die Diebe diverse im Auto digital hinterlegte Smartphone-Verbindungen aus dem System gelöscht, um ein Tracking zu verhindern, allerdings kann das Smartphone des Besitzers - Bretts Glück - nicht gelöscht werden.

Nachdem sie die Polizei über den Diebstahl ihres Teslas informiert hatte, konnte sie sich also mithilfe der App eigenständig auf die Suche ihres Fahrzeuges begeben.

Mit Tesla-App das Auto steuern

Die App des Model 3 ermöglicht es, den genauen Standort des PKW via GPS nachzuverfolgen. Entsprechend fuhr die Moderatorin mit Unterstützung einer Freundin dem Signal hinterher.

Neben der Tracking-Funktion der App lassen sich zudem auch diverse Mechanismen im Auto aus der Distanz steuern. So können die Sitzheizung, das Infotainment und die Klimaanlage über die App eingestellt werden. Auch die Hupe, Lichter und Fenster lassen sich bequem über die Tesla-App bedienen, ohne dass das Fahrzeug in der Nähe sein muss.

Genau diese Features machte sich Brett zunutze, um die Autodiebe während der Verfolgung aus der Ruhe zu bringen - und vor allem zu ärgern.

"Meine Handy-App hat die Fähigkeit, das Auto langsamer fahren zu lassen und auch ein bisschen damit durcheinanderzubringen, also konnte ich die Fenster herunterfahren, die Hupe betätigen und im Prinzip die Diebe bei der Fahrt ärgern", erzählt die Australierin im Gespräch mit 9 Now.

Autodiebe verlassen fluchtartig den gestohlenen Wagen

Die Methode von Brett erfüllte ihren Zweck und verunsicherte die Auto-Kidnapper so sehr, dass sie den Tesla an der nächstbesten Ecke sehr eilig verließen. Zu allem Übel - aus Sicht der Diebe - verlor einer der Gauner auch noch seinen Führerschein im gestohlenen Fahrzeug. Der Komplize konnte daraufhin ebenfalls recht einfach dank der Videoaufnahmen im Tesla und in der Garage identifiziert werden.

"Die Polizei informierte mich, dass aufgrund der Videoaufnahmen des Kennzeichens vom Fluchtfahrzeug, einer der beiden sehr schnell festgenommen werden konnte. Er hat sich unter dem Bett seiner Mutter versteckt", schildert Brett im Interview mit Dailymail.

Und die Moral von der Geschicht‘: Einen Tesla klaut man nicht.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com