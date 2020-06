Kann WhatsApp bald auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden?

Aktuell sind WhatsApp-Nutzer an das Gerät gebunden, an das der Account gekoppelt ist. Wer WhatsApp also auf seinem Smartphone installiert hat, kann die App - abgesehen von WhatsApp Web - auch nur auf diesem verwenden. Die Anmeldung basiert schließlich auf dem Vorhandensein einer SIM-Karte bzw. Handynummer. Diese Prämisse soll laut den Experten von WABetaInfo jedoch bald obsolet werden, da WhatsApp an einem sogenannten Multi-Plattform-System-Feature arbeiten soll, welches die gleichzeitige Nutzung an mehreren Geräten ermöglicht. Bereits bekannt ist diese Funktion beispielsweise aus dem Bereich des Streamings. Hier ist es ohne Weiteres möglich, mit einem Account auf mehreren Geräten angemeldet zu sein. Dabei kann ein Film z.B. auf dem Tablet angefangen und später problemlos auf dem Smartphone fortgesetzt werden.

Laut einem Tweet der Experten von WABetaInfo befindet sich diese geräteübergreifende Lösung für den Messenger-Dienst bereits in der Testphase. Der Twitter-Account ist für seine verlässlichen und wahrheitsgetreuen Informationen bekannt, sodass WhatsApp-Fans sich getrost auf die neue Funktion freuen dürfen.

From now on WhatsApp is internally starting some important tests for the multi device feature.

It's not available yet and there isn't a release date: it could be next two months, four months, six months 🤷🏻‍♂️.. but it's really positive that they have started to test it on the whole.