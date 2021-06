Wasserstoff-Flugzeug-Startup sichert sich 20,5 Millionen US-Dollar in Finanzierungsrunde

Von allen öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Flugzeug das wohl schädlichste Transportmittel für die Umwelt. Wie der Klimaschutz Report 2020 ergeben hat, ist der globale Luftverkehr immer noch für etwa 3,01 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Ein Economy-Flug von Berlin nach Mallorca erzeugt nach dem myclimate Flugrechner etwa 0,3 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Passagier - eine enorme Belastung für die Atmosphäre.

Universal Hydrogen: Wasserstoff als Antriebsmittel für den Luftverkehr

Um den globalen Luftverkehr in Zukunft deutlich umweltfreundlicher zu machen, hat das US-amerikanische Startup Universal Hydrogen ein Unternehmenskonzept entwickelt, das einen anderen, nachhaltigen Energieträger für Flugzeuge vorzieht: Wasserstoff.

Gründer von Universal Hydrogen und CEO des Unternehmens Paul Eremenko ist überzeugt, dass der nachhaltige Treibstoff der Schlüssel für die Dekabonisierung der Luftfahrt ist: "Wasserstoff ist der einzige gangbare Weg für die Luftfahrt, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen und die globale Erwärmung zu begrenzen", betont der Gründer in einem Interview mit TechCrunch. Dabei verfolgt das kalifornische Unternehmen vor allem eine Vision: "Wir werden bis 2025 eine durchgängige Wasserstoff-Wertschöpfungskette für die Luftfahrt aufbauen", erklärt Eremenko.

Dies soll über zwei Strategien passieren. Zum einen plant das Unternehmen ein System, über das eine Versorgung des globalen Luftverkehrs mit nachhaltigem Treibstoff - also der Transport und die Speicherung des Wasserstoffkraftstoffs - möglich wird. Über das bestehende globale Containerfrachtnetz soll der Wasserstoff über leichte modulare Kapseln transportiert und an die Flugzeuge mit Wasserstoffbrennstoffzellen verteilt werden. Dabei sollen die Kapseln in allen möglichen Größen und Formen verfügbar sein, um sie für alle Flugzeuge passend zu machen: "Wir möchten, dass sie innerhalb jeder Flugzeugklasse austauschbar sind, ähnlich wie heutige Verbraucherbatterien", erklärt Eremenko gegenüber dem Tech-Portal.

Zum anderen konzentriert sich das kalifornische Startup auf die "Nachrüstung bestehender Regionalflugzeuge mit einem wasserstoffelektrischen Antriebsstrang", wie die Unternehmenswebsite verlauten lässt. Mit Hilfe eines sogenannten "Umrüstkits" sollen so Kerosin-Flieger in Wasserstoff-Flieger umgewandelt werden, was Universal Hydrogen zufolge nicht nur die Leistung, sondern auch die Kosten der Flugzeuge verbessern wird. "Bis 2030 wollen wir etwa 2.000 Flugzeuge umrüsten", erzählte Jason Chua, Co-Founder und COO von Universal Hydrogen, der WirtschaftsWoche.

Universal Hydrogen sammelt Millionenbetrag in Finanzierungsrunde ein

Das Nachhaltigkeitskonzept des Startups stößt auch bei anderen Unternehmen auf große Begeisterung: So konnte das Startup aus Los Angeles in einer kürzlichen Fininazierungsrunde Investitionsmittel im Wert von 20,5 Millionen US-Dollar einsammeln - zu den Investoren zählen auch einige bekannte Unternehmen wie Airbus, JetBlue Airways und Plug Power.

Entwicklung eines eigenen, umgerüsteten Wasserstoff-Flugzeugs

Und auch in Zukunft hat das Jungunternehmen noch Großes vor. Um den Markt für die modularen Wasserstoff-Kapseln weiter voranzutreiben, beschäftigt sich Universal Hydrogen nach Angaben von TechCrunch gerade mit einem eigenen umgerüsteten Flugzeug, dessen Kerosin-Antrieb durch einen nachhaltigen Wasserstoff-Antrieb ausgetauscht wird. 40 bis 60 Sitze soll das geplante Flugzeug haben - bei einer Reichweite von bis zu 1.130 Kilometern. Unterstützung holt sich das Startup aus LA von Investor und Brennstoffzellen-Hersteller Plug Power und dem Hersteller von Elektromotoren für Elektroflugzeuge magniX.

Schon in einigen Jahren hofft Gründer Paul Eremenko, das entwickelte Flugzeug präsentieren zu können, um die potenziellen Kunden und Flugzeugbauer auf die Profitabilität und die Funktionalität eines wasserstoffbetriebenen Flugzeugs aufmerksam zu machen: "Wir möchten ein paar Jahre im Einsatz sein, [...] bevor Boeing und Airbus sich für die Flugzeuge entscheiden, die sie Anfang der 2030er Jahre bauen werden", erklärt Eremenko gegenüber TechCrunch. Weiterhin betont er: "Es ist unbedingt erforderlich, dass mindestens einer von ihnen ein Wasserstoffflugzeug baut oder die Luftfahrt wird ihre Klimaziele nicht erreichen."

Wann das Wasserstoff-Flugzeug von Universal Hydrogen genau fertiggestellt wird, ist bislang noch unklar.

