Neuer Ärger für Plug Power? Warum der Wasserstoffkonzern Post von der NASDAQ bekommen hat

• Plug Power war der Börsenüberflieger 2020• Fehler in der Bilanz bringen die Aktie zu Fall• Hoffen auf Fristverlängerung für Q1-ZahlenNach einer Vervierfachung der Plug Power -Aktie im Jahr 2020 läuft es seit Januar nicht rund für den Wasserstoffkonzern aus den USA. Seit Jahresstart hat die Plug Power-Aktie rund 20 Prozent verloren, zwischenzeitlich lag das Kursminus aber noch deutlich höher: Schuld an dem Kurseinbruch war die Nachricht, dass das Unternehmen mehrere Jahresabschlüsse nachträglich korrigieren muss, nachdem ein Wirtschaftsprüfer Fehler in den Finanzberichten aufgedeckt hat. Sogar Investorenklagen drohten , nachdem die Aktie infolge der Hiobsbotschaft massiv eingebrochen war.

Inzwischen haben sich die Wogen an der Börse etwas geglättet, der Konzern hat die Anpassung der Jahresabschlüsse abgeschlossen und Anleger reagierten erleichtert darauf, dass die Anpassungen keine Folgen für die Liquiditätslage, den Geschäftsbetrieb oder die Wirtschaftlichkeit von Geschäftsvereinbarungen des Unternehmens hatten. Ein Skandal wie bei Wirecard, GRENKE oder Nikola konnte also vermieden werden.

Plug Power bekommt Rüge von der NASDAQ

Obwohl die Querelen um Bilanzanpassungen ausgestanden schienen, bekam Plug Power in der vergangenen Woche Post von der NASDAQ - und erneut ging es um die Bilanzen des Wasserstoffkonzerns. Denn die Anpassungen der letzten Bilanzen, in die auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG eingebunden war, ziehen wohl auch eine Überprüfung des jüngsten Quartalsabschlusses nach sich.

Man habe eine Nachricht von der NASDAQ erhalten, diese sei erwartet worden, teilte Plug Power in einer Pressemitteilung mit. Konkret geht es darum, dass Zahlen für das am 31. März zu Ende gegangene erste Geschäftsquartal nicht fristgerecht eingereicht wurden. Plug Power müsse das Q1-Formular 10 Q nun bis zum 14. Juni bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen, hieß es im Rahmen der Unternehmensmitteilung weiter. Sollte man nicht in der Lage sein, den Termin zu halten, wolle man spätestens bis zum Ablauf der Frist einen Plan vorlegen, wie man die Compliance-Regeln wieder einhalten wolle.

Wenn die NASDAQ den Plan akzeptiert, kann Plug Power im Rahmen einer Ausnahmeregel eine Fristverlängerung von 180 Kalendertagen ab Fälligkeitsdatum erhalten - die Zahlen müssten dann spätestens bis zum 13. September vorliegen.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc