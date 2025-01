Nachhaltigkeit leben

Lebensmittel wegzuschmeißen ist immer ärgerlich und kann in den meisten Fällen vermieden werden. Verschiedene Apps können dabei helfen, die Übersicht über die eigenen Vorräte zu behalten und es somit zu vermeiden, Lebensmittel wegwerfen zu müssen.

Viele Vorteile durch Apps

Wenn man einen hektischen Alltag hat, kann es schnell vorkommen, dass man den Überblick verliert, wie viele Lebensmittel noch zuhause im Kühlschrank liegen. Speisekammer-Apps können dabei helfen, den Überblick über die Vorräte in der Speisekammer oder Küche zu behalten. Diese Apps ermöglichen es Benutzern, eine Inventarliste von Lebensmitteln, Getränken und anderen Vorräten zu erstellen und zu verwalten. Die Benutzer können auch das Ablaufdatum und die Menge der Vorräte verfolgen und Warnungen erhalten, wenn ein Produkt kurz vor dem Verfallsdatum steht oder aufgebraucht werden muss. Einige Speisekammer-Apps bieten auch Funktionen wie Rezeptsuche, Einkaufslisten, Erinnerungen an das Nachfüllen von Vorräten und Möglichkeit, Rezepte mit vorhandenen Zutaten zu erstellen. Die Apps können auch auf Barcode-Scanning-Technologie zurückgreifen, um die Bestandsaufnahme schneller und genauer zu gestalten. Speisekammer-Apps sind besonders nützlich für Menschen, die nicht immer unbedingt die Zeit haben, den Überblick über ihre Vorräte zu behalten. Sie können auch dabei helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, indem sie Benutzer daran erinnern, abgelaufene Lebensmittel zu entsorgen und auf eine optimale Nutzung der Vorräte zu achten.



Vielzahl an Apps

Mittlerweile gibt es viele Apps für iOS und Android-Geräte, die Nutzern dabei helfen können, den Überblick zu behalten. "Pantry Check" ist eine dieser Apps, die sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist. Mit dieser App können Benutzer ein Inventar von Lebensmitteln und anderen Vorräten erstellen, die Ablaufdaten verfolgen und automatische Benachrichtigungen erhalten, wenn Produkte ablaufen. "Out of Milk" ist eine weitere App, die für iOS und Android verfügbar ist und die Erstellung und Verwaltung von Einkaufslisten und Inventaren von Vorräten sowie das Scannen von Produktinformationen und das Speichern von Rezepten unterstützt. "AnyList" ist auch für iOS und Android verfügbar und bietet ähnliche Funktionen wie die anderen Apps, aber zusätzlich können automatische Einkaufslisten auf Basis der eingegebenen Rezepte erstellt werden. Schließlich gibt es noch die "Paprika Recipe Manager" App, die für iOS, Android und Mac verfügbar ist und die Verwaltung von Kochrezepten, die Erstellung und Verwaltung von Einkaufslisten und Inventaren von Vorräten sowie die Anzeige von Kochanleitungen unterstützt.

Redaktion finanzen.net