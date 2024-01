Platz 11: Das Ranking

Dieses Ranking umfasst die Hauptstädte, deren jährliche Nebenkosten durchschnittlich am geringsten sind. Grundlage für das Ranking ist der Wohnnebenkosten-Vergleich der Jahre 2016 bis 2022 vom Bund der Steuerzahler. Stand ist Mai 2022.

Der Gesamtkostenermittlung liegen die exemplarischen Werte eines Drei-Personen-Haushalts in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus zu Grunde. Es wurden die Kennzahlen zu den Trinkwasser-, Abwasser- und Abfallgebühren (Stand 2022) und zur Grundsteuer (B) berücksichtigt. Außerdem ist der bundesweit einheitliche Rundfunkbetrag in Höhe von 220 Euro pro Jahr einberechnet. Bei der ausgewiesenen Grundsteuer (B) ist zu beachten, dass der Anteil der Grundsteuer an den Gesamtkosten in vielen Städten hoch ist und große Differenzen zwischen den Städten bestehen. Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuerbewertung für verfassungswidrig erklärt, sodass sich ab 2025 die Grundsteuerbelastung strukturell verändern wird.

Quelle: steuerzahler.de, Bild: Andrey_Popov / Shutterstock.com