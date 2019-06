LVMH-Tochter: Rihanna eröffnet Fashion Label Fenty in Paris

Der Name des Unternehmens geht auf Rihannas Nachnamen zurück. Das Unternehmen soll seinen Sitz in der Modemetropole Paris haben, eine Pop-Up Boutique habe bereits eröffnet. Die Sängerin sei sowohl für das Design der Produkte als auch für die Ausrichtung des Unternehmens zuständig. Rihanna sei, laut Handelsblatt, die erste seit Christian LaCroix 1987, mit der LVMH ein neues Modelabel gründe und zudem die erste weibliche Chefin eines Modelabels von LVMH. Dieses gehört dem französischen Milliardär Bernard Arnault.

Die Sängerin stieg bereits zuvor in die Modebranche ein und entwirft seit 2016 eine gemeinsame Kollektion mit PUMA. Seit 2017 ist sie mit ihrer Marke "Fenty-Beauty" zudem in der Kosmetikbranche tätig. Die Beauty-Marke war das erste gemeinsame Projekt mit Louis Vuitton Moet Hennessy. Im vergangenen Jahr erschien dann die Unterwäsche- und Nachtwäsche-Marke "Fenty x Savage". Auch die neue Marke soll sich in diese Familie eingliedern. Auf den Markt kommen sollen eine Ready-to-Wear-Linie, Sonnenbrillen, Schmuck, Schuhe und weitere Accessoires. Im Mai stellte Rihanna ihre erste Kollektion bereits in Paris vor, online sind die Produkte bereits seit Ende Mai zu kaufen.

Rihanna zeigte sich dankbar gegenüber LVMH und twitterte, wie froh sie sei, dass CEO Bernard Arnault an das kleine Mädchen von der Insel glaube und ihr die Möglichkeit gebe, mit ihm bei LVMH zu wachsen.

big day for the culture.

thank you Mr.Arnault for believing in this little girl from the left side of an island, and for giving me the opportunity to grow with you at @LVMH https://t.co/6ToY8MkDQB pic.twitter.com/Q9eF35576T