Wann bucht PayPal Geld von dem Konto oder der Kreditkarte ab?

Geld wird schnell verschickt und abgebucht

Zahlungen werden vom Online-Bezahldienst PayPal schnell verschickt. In der Regel wird das Geld noch am gleichen Werktag auf das PayPal-Konto des anderen Nutzers bzw. der anderen Nutzerin übertragen. Nur dann, wenn die vollständigen Zahlungsinformationen der Transaktion PayPal nicht an einem Werktag zukommen oder erst nach 16 Uhr deutscher Zeit vorliegen, kann die Abwicklung einer Zahlung bis zu zwei Werktage in Anspruch nehmen.

Ebenso schnell wie Zahlungen verschickt werden, werden sie auch vom Bankkonto des Nutzers oder der Nutzerin abgebucht. Die Abbuchung des Betrags von der hinterlegten Zahlungsmethode erfolgt aber natürlich nur, wenn auf dem PayPal-Konto selbst für den Geldtransfer kein ausreichendes Guthaben vorhanden ist oder man sich explizit für eine Abbuchung entscheidet. Die Belastung des Bankkontos oder der Kreditkarte erfolgt gewöhnlich binnen ein bis zwei Werktagen nach der erfolgreichen Abwicklung der Zahlung. Die Bearbeitungszeit kann auch kürzer sein, sodass in manchen Fällen bereits nach 12 Stunden eine Abbuchung stattfindet. Sollte binnen sieben Werktagen keine Abbuchung erfolgen, ist es ratsam die eigenen Angaben nochmals zu überprüfen oder sich an den Kundenservice von PayPal zu wenden.

Belastung des Bankkontos kann aufgeschoben werden

Einigen privaten Kundinnen und Kunden bietet PayPal auch eine Bezahlung nach 14 Tagen oder sogar nach 30 Tagen an. Erhält man den Zugang zu diesen Funktionen, wird der verschickte Geldbetrag erst nach 14 bzw. 30 Tagen vom eigenen Konto per Lastschrift eingezogen, die Zahlung erfolgt aber wie gewohnt sofort. Dieser Service wird jedoch tatsächlich nur wenigen ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern angeboten, einfordern kann man ihn nicht. Zu den Voraussetzungen für den Erhalt der Funktionen zählen unter anderem die vergangenen Transaktionsaktivitäten. Wer sich also als zuverlässiger und äußerst aktiver PayPal-Nutzer erweist, hat Chancen auf die Freischaltung für den Service. Hat man die Funktion mit einem hinterlegten Bankkonto verknüpft, wird bei der Verwendung dieser Zahlungsmethode nach der entsprechenden Frist immer das Bankkonto belastet und niemals das PayPal-Guthaben für den Geldtransfer verwendet. Man kann bei jeder Zahlung neu entscheiden, wie man den Betrag versenden möchte. Der Aufschub der Belastung gibt Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, das eigene Konto vor der Abbuchung noch mit dem nötigen Geld zu füllen. Beim sofortigen Einzug ist dies oft nicht mehr möglich. Die Verzögerung birgt jedoch auch die Tücke, dass man heute etwas kauft, wofür man in 14 oder 30 Tagen gerade kein Geld hat. Generell sollte man bei Zahlungen via PayPal darauf achten, dass diese immer ausreichend gedeckt sind - ansonsten können Gebühren anfallen. Nutzt man die Funktionen für späteres Bezahlen können Fehltritte auch dazu führen, dass der Service von Seiten PayPals wieder entzogen wird.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com