So lassen sich PAYBACK-Punkte in Bargeld umwandeln

Mindestens 200 Punkte für eine Auszahlung

Für eine Auszahlung von PAYBACK-Punkten werden mindestens 200 Punkte benötigt. Ein PAYBACK-Punkt entspricht einem Cent, 200 Punkte entsprechen also zwei Euro. Als Erstes loggt man sich wie gewohnt in sein PAYBACK-Konto ein und geht im persönlichen Bereich zu dem Unterpunkt "Einlösung der Punkte in Bargeld". Der Punktestand wird nun angezeigt und man kann bestimmen, wie viele PAYBACK-Punkte eingelöst werden sollen. Bevor man die Überweisung freigibt, sollte man die hinterlegte Bankverbindung überprüfen. Sofern die Bankverbindung stimmt, kann man nun die Transaktion bestätigen. Laut PAYBACK wird das Geld innerhalb weniger Tage auf das Konto gutgeschrieben.

Bei bestimmten Konten kann es aber Probleme geben: PAYBACK schreibt auf der eigenen Webseite: "Für bestimmte Bankkonten (u.a. Solaris Bank) werden nur hinterlegte Referenzkonten als Auftraggeber für Überweisungen akzeptiert." Dies bedeutet, dass bestimmte Konten nicht als Empfänger benutzt werden können. Das Depot-Verrechnungskonto der Trade Republic Bank ist laut PAYBACK ein Beispiel dafür.

Alternativ lassen sich PAYBACK-Punkte spenden

Wer mit seinen Punkten etwas Gutes tun möchte, anstatt sie auf sein eigenes Konto gutschreiben zu lassen, kann auch einen Teil des gesammelten Guthabens an gemeinnützige Zwecke spenden. Die PAYBACK-Spendenwelt kooperiert zusammen mit betterplace.org und ermöglicht eine Punktespende ab 200 Punkten. In dem PAYBACK-Spendenpool können sich Kunden die konkreten Projekte genau anschauen, die dort im Detail dargestellt sind. Nach der Spende werden die Punkte zusammen mit betterplace.org an die Hilfsorganisation verteilt. Es wird ebenfalls angezeigt, wie viele Punkte bereits im Spendenpool sind. Seit dem Start der Spendenaktion im Jahr 2009 wurden laut PAYBACK über 500 Millionen Punkte gespendet, was einer Summe von über 5 Millionen Euro entspricht.

