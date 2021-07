Die besten veganen Produkte - Discounter erneut unter Gewinnern des Vegan Food Awards

Zum dritten Mal hat die Tierrechtsorganisation PETA nun den Vegan Food Award verliehen. Damit soll die Umstellung auf vegane Ernährung gefördert und angeregt werden.

Der PETA Vegan Food Award

Die Auszeichnung soll PETA zufolge nachhaltigen und innovativen Unternehmen in der Gastronomie und Lebensmittelbranche eine öffentlichkeitswirksame Bühne geben und die Vielfalt des veganen Angebots unterstreichen. "Von Anfang März bis Ende April 2021 haben wir über 100 Firmen zur Teilnahme am Vegan Food Award eingeladen. Daneben haben sich viele weitere Marken eigenständig bei uns beworben.", schreibt die Organisation auf ihrer Website.

Bewertet werden nur Produkte und Gerichte, die keine tierischen Inhaltsstoffe oder Zutaten beinhalten. Kriterien sind neben dem Geschmack auch das Merkmal der eindeutigen veganen Kennzeichnung, Innovation, Ausbau der Produktpalette sowie Aktionen und Werbemaßnahmen rund um das Thema vegan. Auch die zeitliche Verfügbarkeit der Produkte findet Beachtung. Unterteilt in die Kategorien "Diverses", "Herzafter Fleisch- & Fischersatz", "Herzhaft & ready to snack" sowie "Süßes & Desserts" gab die Tierrechtsorganisation nun die jeweiligen Gewinner bekannt.

ALDI drittes Jahr in Folge ausgezeichnet

Die Discounter ALDI Nord und ALDI SÜD wurden nun das dritte Jahr in Folge mit der Anerkennung für ihr veganes Produktsortiment prämiert. In der Kategorie "Herzafter Fleisch- & Fischersatz" wurden die "The Wonder Grill- und Flammenspieße" auf Sojabasis der Eigenmarke "Mein Veggie Tag" als bestes veganes Grillprodukt ausgezeichnet.

Auch REWE gehört zu den Gewinnern

Die REWE Group konnte sich in der Kategorie "Diverses" gleich zweimal behaupten. Die Warengruppen-übergreifende vegane PENNY-Eigenmarke "Food for Future" wurde zur "Besten Eigenmarke" gekürt. Die Supermarktkette REWE, die wie auch PENNY zur REWE Group gehört, siegte als "Veganfreundlichster Supermarkt".

Zu den weiteren Gewinnern zählen Marken wie LikeMeat, GREENFORCE, endori oder auch die Bremer Marke CheWOW.

Immer mehr Menschen ernähren sich vegan oder vegetarisch

Das Statistische Bundesamt (DESTATIS) in Wiesbaden gab in einer Pressemitteilung im Mai bekannt, dass sich immer mehr Verbraucher für vegetarische oder vegane Ernährung entscheiden. Demnach produzierten deutsche Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr knapp 39 Prozent mehr Fleischersatzprodukte. Zwar betrug der Wert von Fleisch und Fleischerzeugnissen 2020 mit 38,6 Milliarden Euro noch mehr als das Hundertfache des Wertes der Fleischersatzprodukte, doch ist der Fleischkonsum in Deutschland zwischen 1978 und 2018 laut DESTATIS stark gesunken - Tendenz anhaltend. Während ein hiesiger Haushalt 1978 durchschnittlich noch gut 6,7 Kilogramm Fleisch im Monat verbrauchte (verarbeitetes Fleisch noch ausgeschlossen), waren es 2018 nur noch rund 2,3 Kilogramm.

Und auch bei den Discountern ist ein Umdenken spürbar. Fortlaufend erweitern diese ihr veganes Sortiment: "Die Nachfrage nach veganen Lebensmitteln wächst und mit ihr auch die Zahl spannender Produktneuheiten auf dem Markt. Wir möchten es unseren Kunden leichtmachen, sich pflanzlich zu ernähren. Dazu gehört auch eine Auswahl, die die Bandbreite und Vielseitigkeit veganer Ernährung zeigt […]", erklärt Tobias Heinbockel, Managing Director Category Management bei ALDI Nord in einer Pressemitteilung im Presseportal.

Deniz Pense / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com