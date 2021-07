Oatly-Konkurrent Plant Veda: So will der Börsenneuling jetzt durchstarten

• Pflanzenbasierte Lebensmittel auf dem Vormarsch• Plant Veda ist an die Börse gegangen• Innovationen und Kooperationen

In den letzten Jahren hat sich das Konsumverhalten vieler Menschen geändert. In dem Bestreben, sich gesünder zu ernähren, das Klima zu schützen sowie das Tierleid zu vermindern, setzen immer mehr Verbraucher auf Alternativen zu Fleisch und Milchprodukten. Auch an der Börse ist dieser Trend hin zu pflanzenbasierten Lebensmitteln angekommen, wie die fulminanten Börsengänge von Beyond Meat oder dem schwedischen Hafermilch-Produzenten Oatly zeigen. Nun startete vor wenigen Wochen auch noch Plant Veda Foods an der kanadischen Börse.

Enorme Marktchancen

Durch das sich verändernde Verbraucherverhalten ergeben sich laut dem Magazin "vegconomist" große Chancen. So sei eine Studie von Boston Consulting zu dem Ergebnis gekommen, dass bis 2035 weltweit jede zehnte Portion Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Ei und Milch aus alternativen Proteinen hergestellt sein könnte. Laut dieser Studie wird der Markt für alternative Proteine von derzeit 13 Millionen Tonnen pro Jahr bis zum Jahr 2035 auf 97 Millionen Tonnen anwachsen, wenn er nach dem zugrunde liegenden Basisszenario 11 Prozent des gesamten Proteinmarktes in diesem Jahr ausmachen wird. Mittels schnellerer technologischer Innovationen und voller regulatorischer Unterstützung könnten sogar 22 Prozent erreicht werden.

Um diese wachsende Nachfrage bedienen zu können, erweitert Plant Veda seine Produktionskapazität. Erst Ende Juni hat die Kanadische Lebensmittelaufsicht (CFIA - Canadian Food Inspection Agency) einem neuen Werk im Südwesten der kanadischen Provinz British Columbia die Lizenz für den nationalen Vertrieb erteilt. Nach dem voraussichtlichen Abschluss der ersten Phase des Upgrades im Laufe dieses Jahres soll dann die Produktproduktion vorankommen.

"Die CFIA-Lizenzierung der Delta-Anlage ist ein wichtiger Meilenstein. Es ist der erste Schritt, um in der neuen Anlage zu produzieren und unsere Produkte landesweit zu verkaufen", freute sich Plant Veda-CEO Sunny Gurnani in der offiziellen Pressemitteilung.

Einzigartige Produkte

Plant Veda ist bestrebt, sich in der alternativen Milchindustrie von der Konkurrenz abzuheben. Die Kanadier wollen nicht einfach nur Alternativen zu Milchprodukten herstellen, sondern verwenden innovative Technologien, um einzigartige pflanzliche Molkereialternativen zu entwickeln, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Die meisten Konkurrenzprodukte basieren überwiegend nur auf einer einzigen pflanzlichen Quelle - im Gegensatz zu den Produkten von Plant Veda.

"Wir haben uns entschieden, ein revolutionäres Produkt zu kreieren, das eine gesunde Mischung aus mehreren Zutaten ist", zitiert "vegconomist" Michael Yang, Präsident von Plant Veda. "Ein Produkt, das nicht nur gut schmeckt, sondern vollkommen natürlich ist und einen umfassenden Nährwert bietet."

Zu Plant Vedas Kreationen gehören bisher Probiotic Lassi, ein pflanzlicher Trinkjoghurt, Mylk, eine pflanzliche Milch sowie pflanzliche Kaffeeweißer. Der erste vegane Lassi, der Unternehmensangaben zufolge cremiger ist als echte Milchprodukte, wurde sogar schon mehrfach ausgezeichnet.

Kooperationen

Laut Plant Veda sind die eigenen Produkte inzwischen schon bei über 100 Einzelhändlern wie etwa Whole Foods oder Save-On-Foods erhältlich. Diesen Weg setzen die Kanadier konsequent fort. So wurde gerade erst im Juni die strategische Kooperation mit dem Mahlzeitvorbereitungsdienst Freshprep ausgebaut. Nachdem sich das probiotische Mango Lassi als Erfolg erwies, wurden zusätzliche Angebote aus der Plant Veda-Produktlinie bei Freshprep hinzugefügt. So wurden im zweiten Quartal 2021 die Erdbeer- und Blaubeergeschmacksrichtungen der preisgekrönten Lassi-Produktlinie über Freshprep.ca zum Kauf angeboten.

"Die steigende Akzeptanz unseres preisgekrönten Lassi und die Nachfrage nach weiteren Geschmacksrichtungen unter den Kunden von Freshprep ist ein willkommenes Zeichen. Da Tausende von Restaurants beginnen, nach der COVID-19-Impfung der Kunden wieder zu öffnen, wird unser Erfolg bei Freshprep es uns ermöglichen, bedeutende Fortschritte im Restaurant- und Food-Service-Segment zu machen", zeigte sich Mayur Sajnani, Chief Revenue Officer von Plant Veda, optimistisch zu den Aussichten von Plant Veda.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: kubais / Shutterstock.com