Geldanlage: Rentiert sich das Briefmarkensammeln noch?

Briefmarken sammeln: Ist das noch aktuell?

Die Philatelie oder das Sammeln von Briefmarken kann auf eine lange Historie zurückblicken und noch heute in Deutschland Sammler für sich begeistern. Schätzungsweise sollen ein bis zwei Millionen Menschen in der Bundesrepublik nach wie vor die bunten Marken sammeln. Die Motivation zum Sammeln ist unterschiedlich begründet, meist bringen die Sammler jedoch eine echte Passion für die kleinen Bildchen mit oder spezialisieren sich auf Marken bestimmter Epochen oder geographischer Regionen.

Eigens für Briefmarkensammler gibt es einen Interessenverband, den "Bund Deutscher Philatelisten e.V.", kurz BDPh. Die Mitglieder treffen sich in den Vereinen, um unterschiedliche Meinungen einzuholen, um Briefmarken zu tauschen oder um sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Im Rahmen des BDPhs werden ebenfalls Recherchen und Wissenswertes publiziert sowie Messen organisiert. Die Briefmarkenkunde ist in Deutschland also alles andere als ausgestorben, auch wenn der Vorsitzende des Vereins "Karlsruher Briefmarkensammler von 1892", Franz Lasetzky, gegenüber den ‚BNN‘ zugibt, dass immer weniger Nachwuchs an dem Hobby interessiert sei.

Briefmarken als Geldanlage

Die Meinungen zum Briefmarkensammeln sind zwiegespalten, denn ob aus einer Briefmarkensammlung eine rentable Geldanlage werden kann, ist meist ungewiss und erfordert besonderes Fachwissen. Der erfahrene Briefmarkensammler Reinhard Küchler meint zu den "Stuttgarter Nachrichten": "Wenn man sich gut auskennt und beispielsweise besondere Altdeutschland-Briefmarken hat, kann man damit auch Geld verdienen. Wenn ich mit meiner Angola-Sammlung losziehe, würde ich bei Auktionen nur ein müdes Lächeln ernten. Das hat keinen Handelswert und ist nur Hobby […]".

Nichtsdestotrotz sollte das Potenzial einer Briefmarkensammlung nicht unterschätzt werden. In Zeiten niedriger Zinsen erfahren Sachwertanlagen wie Immobilien und Rohstoffe, aber auch Schmuck und seltene Briefmarken, ein wachsendes Interesse seitens der Investoren. Seltene und beliebte Briefmarken können Summen im mehrstelligen Bereich erzielen. Die derzeit wertvollste Briefmarke der Welt ist die "British Guiana 1c Magenta" mit einem Wert von ungefähr zehn Millionen US-Dollar.

Trotzdem, ohne Marktkenntnisse bleibt eine Geldanlage bei Briefmarken Glückssache. Generell geht der Wert von Briefmarken der Nachkriegszeit laut online24.de zurück, während der monetäre Wert für Vorkriegsmarken tendenziell ansteigt. Ob mit einer Briefmarke gut Geld angelegt werden kann, hängt gerade in diesem Markt stark von den individuellen Interessen der Investoren ab. Diese kaufen die Marken vermehrt auf Auktionen, Messen, Tauschbörsen oder über das Internet.

