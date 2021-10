Ganz oben mit dabei: Wie viel Geld muss ich haben, um in meinem Land zu den reichsten ein Prozent zu gehören?

Überraschend: So viel ist es gar nicht

Das oberste Prozent der reichsten Einwohner eines Landes bildet eine in Kultur und Sprachgebrauch sehr präsente Gruppe, um die sich viele Gerüchte und Theorien ranken, die oft für gesellschaftliche Missstände verantwortlich gemacht wird und die mitunter recht schwierig zu definieren ist. Die Agentur Knight Frank hat unter Einsatz ihres Modells zur Messung von Wohlstand einen genaueren Blick auf diese Gesellschaftsschicht geworfen und genau errechnet, wie viel Geld man denn tatsächlich in verschiedenen Ländern haben muss, um zu den wohlhabendsten ein Prozent zu gehören.

Die dafür erforderliche Summe variiert stark in Abhängigkeit vom betrachteten Land. Interessant ist, dass die Einstiegsgrenze sehr weit unter dem Vermögen eines "UHNWI", einem "Ultra high-net-worth individual", liegt: Nach der Definition von Knight Frank ist dies eine Person, deren Privatvermögen 30 Millionen US-Dollar übersteigt. Dies gilt sogar für Monaco, das mit 7,9 Millionen US-Dollar erforderlichem Vermögen den ersten Platz belegt und die höchste Dichte an Superreichen auf der Welt hat.

Es kommt stark darauf an, wo man lebt

Auf dem zweiten Platz befindet sich die Schweiz, die Heimat der Privatbanken, wo man 5,1 Millionen US-Dollar benötigt, um zu den reichsten ein Prozent zu gehören. Darauf folgen mit 4,1 Millionen US-Dollar die USA, wo die Zahl der UHNWI-Einwohner weltweit am größten ist. Die höchste Einstiegsgrenze der asiatischen Länder hat Singapur mit 2,9 US-Millionen Dollar, dicht gefolgt von Hong Kong mit 2,8 Millionen US-Dollar. Auch in Neuseeland liegt das erforderliche Privatvermögen bei 2,8 Millionen US-Dollar und ist damit um nur 80.000 Dollar höher als im benachbarten Australien. Argentinien hat mit 360.000 US-Dollar die höchste Einstiegsgrenze von Südamerika, unter den afrikanischen Ländern liegt mit 180.000 US-Dollar Südafrika vorne.

Bemerkenswert ist, dass Entwicklungsländer, wie beispielsweise Indonesien und Kenia, mit 60.000 beziehungsweise 20.000 US-Dollar Einstiegsgrenzen in Höhe von weniger als einem Prozent der im Spitzenreiter-Land Monaco erforderlichen Summen vorweisen. Indien ist hierbei ein interessanter Sonderfall: Obwohl man hier für die Zugehörigkeit zum oberen Prozent auch nur 60.000 US-Dollar braucht, gibt es in Indien zehnmal mehr UHNWIs als in Indonesien und sogar 14-mal mehr als auf den Philippinen. Experten gehen Knight Frank zufolge davon aus, dass sich die Einstiegsgrenze von Indien in den nächsten fünf Jahren verdoppeln wird.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

