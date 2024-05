Probleme beim Einkaufen

Man steht an der Kasse, hat seine Einkäufe gepackt und ist bereit zu zahlen - doch dann funktioniert die Karte nicht. Was kann man in solchen Situationen tun?

Gründe für Probleme mit der Girocard

Die bargeldlose Bezahlung in Deutschland nimmt zu. So berichtet die Deutsche Kreditwirtschaft, dass im ersten Halbjahr 2023 rund 3,65 Milliarden Mal Einkäufe mit der Girocard, ehemals als EC-Karte bekannt, getätigt wurden. Trotz der Zunahme gibt es immer wieder Probleme mit der bargeldlosen Bezahlung. Zwar sind die Gründe unterschiedlich, lassen sich aber meist in menschliches und technisches Verschulden einteilen. Bevor man mit der Girocard zahlt, sollte man sicherstellen, dass das Konto gedeckt ist. Ohne Kontodeckung ist eine Zahlung nicht möglich. Ist die Konto-Deckung gegeben, kann eine erneute falsche PIN-Eingabe Ursache für das Problem mit der Girocard sein. Bei mehrfacher Falscheingabe sperrt sich die Karte. Kann dieses Problem ebenfalls ausgeschlossen werden, so kann es sein, dass die Karte zu schnell oder in einem falschen Winkel ins Lesegerät gesteckt wurde. Durch erneutes Probieren - gegebenenfalls auch mithilfe der kontaktlosen Variante - lässt sich das Problem schnell beheben. Funktioniert die Karte immer noch nicht, kann das Lesegerät des Verkäufers verantwortlich sein. Aber auch Probleme auf Seite des Anbieters können dazu führen, dass eine Kartenzahlung nicht möglich ist.

Befindet man sich im Ausland, so ist oftmals die Kreditkarte inkompatibel mit dem dortigen Kassensystem. Um dieses Problem zu umgehen, empfiehlt sich laut giga.de die Verwendung einer Kreditkarte von Visa oder MasterCard. Diese werden dem Portal zufolge am häufigsten akzeptiert.

Im Zweifel an die eigene Bank wenden

Reicht es nicht, den Bezahlvorgang erneut durchzuführen, kann das Problem selten auf eigene Faust behoben werden. Insbesondere bei technischen Fehlern oder der mehrfachen Falscheingabe der PIN sollte die Bank kontaktiert werden. Hierbei kann es sich um ganze Systemfehler handeln oder die Karte an sich muss ausgetauscht werden.

Einkauf muss an der Kasse verbleiben

Ist die Bezahlung nicht möglich, führt das in der Regel zu keinen größeren Problemen. Entschuldigt man sich freundlich und bittet um Verständnis, kann bei kulanten Verkäufern auch um das Zurücklegen der Ware an der Kasse gebeten werden. Auf diese Weise kann am nächsten Automaten Bargeld abgehoben oder - je nach Fahrweg - auch zu Hause das nötige Geld geholt werden. Besondere Vorsicht gilt jedoch bei Tankstellen. Ist das Getankte schon im Auto, muss hierfür aufgekommen werden. Dabei kann jedoch ein Pfand beispielsweise in Form eines Personalausweises abgegeben werden, um schnellstmöglich Geld zu holen und den Betrag auszugleichen. Um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen, ist es jedoch immer empfehlenswert, etwas Bargeld im Portemonnaie zu haben.

Redaktion finanzen.net