Produktivitätssteigerung

Sobald es mehr zu tun gibt, häufen sich bei vielen die Unterlagen auf dem Schreibtisch und man versinkt im Chaos. Dabei sollte man die negativen Auswirkungen eines chaotischen Schreibtisches nicht unterschätzen.

Ordnung reduziert Stress

Ein unaufgeräumtes Zuhause kann verschiedene negative Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden und Stresslevel haben. Eine Studie von Wissenschaftlern der Universität New Mexico kam im Jahr 2016 zu dem Ergebnis, dass ein chaotisches Zuhause das persönliche Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit negativ beeinflussen kann. Die Folge: Menschen fühlen sich unglücklicher und gestresster. Die Psychologin Iris Dohmen macht in einem Beitrag für den TÜV Rheinland darauf aufmerksam, dass ein geordneter Schreibtisch das Stresslevel reduzieren kann, da man benötigte Dinge schneller findet. "Die Arbeit geht koordinierter und schneller von der Hand und die Motivation steigt", so Dohmen. Außerdem würden saubere Arbeitsflächen das Risiko von Krankheiten reduzieren.

Gesteigerte Produktivität und verbesserte Körperhaltung

Ein unaufgeräumter Schreibtisch kann außerdem dazu führen, dass Zeit für die Suche nach Sachen verschwendet wird. Dies kann die Produktivität negativ beeinflussen, da die eigentliche Arbeitszeit hierfür verwendet wird. Die ständige Suche oder das erschwerte Erreichen von Gegenständen kann außerdem zu Haltungsproblemen im Oberkörper führen.

Unordnung hat auch Außenwirkung

Wie die Psychologin Iris Dohmen in einem Beitrag von n-tv erklärte, kommt bei Mitarbeitern, die in einem Büro arbeiten, auch die sogenannte Außenwirkung eines unaufgeräumten Schreibtischs hinzu. Kollegen könnten wegen der Unordnung einen schlechten Eindruck bekommen oder bei einer Vertretung nicht die gewünschten Unterlagen finden. Außerdem könnte von der Unordnung auf den Charakter der Mitarbeiter geschlossen werden - ein chaotischer Schreibtisch könnte bedeuten, dass die eigene Arbeitsweise ebenfalls chaotisch ist. Da immer öfter Sharing-Konzepte in Unternehmen ausprobiert werden, bei denen sich mehrere Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz teilen, kann es für andere Kollegen unangenehm sein, an einem sehr unordentlichen Arbeitsplatz zu arbeiten.

Tipps für einen geordneten Schreibtisch

Der erste Schritt, um einen geordneten Arbeitsplatz zu schaffen, ist, alles konsequent auszusortieren, was man nicht mehr benötigt. Ebenfalls können Beschriftungen und feste Plätze für Arbeitsmittel dafür sorgen, dass man eine gute Grundstruktur beibehält, so der Beitrag von TÜV Rheinland. Außerdem sollten die Arbeitsmittel nochmals überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Auch ein Kalender kann dabei helfen, einen guten Überblick zu behalten und eine ausufernde Zettelwirtschaft zu ersetzen.

Redaktion finanzen.net