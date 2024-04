Ratschlag des KI-Chefs

In einem umfassenden Blog-Beitrag teilt Sam Altman, CEO von OpenAI, seine Perspektiven und Empfehlungen zur Steigerung der Produktivität. Der Beitrag beleuchtet verschiedene Aspekte und hebt deren Relevanz hervor.

Auch kleine Verbesserungen zählen

Sam Altman, der CEO von OpenAI, teilt auf seinem persönlichen Blog seine Ratschläge für eine gesteigerte Produktivität. Als erstes betont Altman die Bedeutung von zusammengesetztem Wachstum, nicht nur als finanzielles Konzept, sondern auch in Bezug auf die berufliche Entwicklung. Kleine Produktivitätssteigerungen, über 50 Jahre hinweg zusammengesetzt, ergeben demnach einen beachtlichen Unterschied. Daher sei es lohnenswert, die eigene Produktivität zu optimieren.

Die Bedeutung des richtigen Projekts

Altman hebt zusätzlich die Relevanz der Arbeitsrichtung hervor: Die Geschwindigkeit der Entwicklung ist demnach belanglos, wenn sie in eine wertlose Richtung führt. Die Auswahl des richtigen Projekts sei das entscheidende Element für Produktivität, das oft vernachlässigt wird. Er empfiehlt, genügend Zeit im Zeitplan für die Überlegung dessen zu lassen, woran man arbeiten möchte. Er persönlich nutzt das Lesen, sich mit interessanten Menschen treffen und Zeit in der Natur verbringen als Mittel zur Inspiration. Zudem hebt er hervor, dass er am produktivsten ist, wenn er an Projekten arbeitet, die ihm persönlich am Herzen liegen.

Die Priorisierung nimmt einen zentralen Platz in Altmans System ein. Er empfiehlt die Verwendung von Listen, die er auf Papier verfasst, um Fokus zu schaffen und Multitasking zu erleichtern. Priorisierung soll dabei helfen, Schwung zu generieren, und Altman betont, dass er bestrebt ist, seine wichtigsten Projekte konsequent abzuschließen.

Schlaf, Bewegung und Ernährung

Der OpenAI-Chef spricht auch über physische Faktoren, die die Produktivität beeinflussen. Schlaf ist für ihn der wichtigste physiologische Faktor. Bewegung und Ernährung sind für ihn weitere Schlüsselfaktoren. Altman hebt die zentrale Rolle des Schlafs hervor und empfiehlt die Verwendung eines Schlaftrackers. Er bevorzugt einen kühlen, dunklen Schlafraum mit einer hochwertigen Matratze. Die Investition in eine gute Matratze war für ihn besonders wichtig und beeinflusste maßgeblich die Qualität seines Schlafs. Altman empfiehlt, vor dem Schlafengehen nicht zu viel zu essen und auf Alkohol weitgehend zu verzichten. Zusätzliche Hilfsmittel wie ein ChiliPad für Kälte, eine Schlafmaske und Ohrstöpsel auf Reisen tragen zur Verbesserung des Schlafs bei. Er teilt auch kontroverse Ansichten bezüglich der Verwendung von Schlafmitteln und Cannabis in geringen Dosen, um Schlafprobleme zu bewältigen.

Altman hebt auch die Bedeutung von regelmäßiger körperlicher Betätigung hervor, insbesondere durch Krafttraining und hochintensives Intervalltraining. Er stellt auch seine Ernährungsgewohnheiten vor, darunter intermittierendes Fasten, Vermeidung von Zucker und die Ergänzung von bestimmten Nährstoffen als Teil einer vegetarischen Ernährung.

Redaktion finanzen.net