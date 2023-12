Reiche Menschen

Umfragen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Deutschen einen schlechteren Eindruck ihrer reichen Mitbürger haben, als es in einigen anderen Länder der Fall ist, etwa im Nachbarland Polen oder auch dem fernen Vietnam.

Die Meinungsforschungsinstitute Allensbach und Ipsos Mori befragten Menschen aus verschiedenen Ländern zu ihrem Eindruck der Reichen. Im Rahmen der Umfrage wurden etwa 1.000 Personen in jedem Land befragt.

Deutsche mit zahlreichen Vorurteilen gegenüber reichen Mitbürgern

Interessant waren dabei besonders die bestehenden Wahrnehmungsunterschiede. So kam die Umfrage etwa zu dem Ergebnis, dass nur 18 Prozent der Polen der Meinung sind, dass ihre reichen Mitbürger Steuertrickser seien. Dagegen glauben rund 51 Prozent der Deutschen, dass die Reichen bei ihrer Steuererklärung schummeln. Während in Polen nur 24 Prozent der Befragten reiche Menschen als überheblich wahrnehmen, sind es in Deutschland 43 Prozent. Außerdem halten mehr als die Hälfte der Befragten aus Deutschland die reichen Bürger im Land für egoistisch, materialistisch und rücksichtslos. Die Umfrage zeigt auch, dass die Mehrheit der Deutschen die Reichen für viele Weltprobleme verantwortlich machen.

In einem Punkt sind sich die Bürger beider Nationen jedoch einig: etwas mehr als 40 Prozent sind der Überzeugung, dass reiche Menschen fleißig sind.

Deutsche Bürger stimmen der starken Besteuerung Reicher zu

Die Besteuerung von hohen Vermögen ist ein Thema, welches immer wieder in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert wird - etwa in Zeitungen und in den verschiedensten TV-Formaten. Die Haltung der Deutschen zur Besteuerung reicher Menschen ist gemischt. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zum Gerechtigkeitsempfinden in Deutschland zeigt, dass etwa 76,5 Prozent eine höhere Besteuerung der reichen Menschen in der Bundesrepublik gut fänden, so das "Handelsblatt". Viele unterstützen höhere Steuern für Reiche in der Hoffnung, eine gerechtere Verteilung des Wohlstands zu erreichen, so das Ergebnis der Studie. Besonders eindeutig werden die Unterschiede zwischen den Deutschen und ihren Nachbarn aus Polen. Aus der Umfrage zum Thema "Welchen Eindruck haben die Bürger von den Reichen des Landes" geht hervor, dass sich die Deutschen eine intensivere Besteuerung der reichen Menschen erhoffen als die Befragten in Polen. Während 51 Prozent der Deutschen einer höheren Besteuerung zustimmen, sind rund 51 Prozent der Polen einer entgegengesetzten Meinung - man solle die Reichen nicht so stark besteuern, so der "FOCUS". Eine Vielzahl der befragten Länder stimmte für die höhere Besteuerung von reichen Menschen. Neben Polen stellen auch Vietnam und Schweden eine Ausnahme dar.

Hat Deutschland also ein Problem mit den Reichen?

Die Studie verdeutlicht die negativere Haltung der Deutschen gegenüber ihren reichen Mitbürgern, vor allem im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Die Ergebnisse der Studie deuten an, dass man im angelsächsischen Raum deutlich weniger feindselig und neidisch auf die Reichen schaut. So gaben 55 Prozent der Deutschen an, dass die Beziehungen der Eltern entscheidend für potenziellen zukünftigen Reichtum seien. Ebenso sind 41 Prozent der Befragten der Meinung, dass die meisten Reichen lediglich durch eine Erbschaft zu ihrem Vermögen gekommen seien.

Redaktion finanzen.net