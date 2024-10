Reisen zur See

Zur See fahren, neue Orte und Länder kennenlernen und jede Menge gutes Essen: Kreuzfahrten haben sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem Touristenmagnet entwickelt, dementsprechend sind auch die Preise gestiegen. Wo findet man heute günstige Kreuzfahrttickets?

Wann statt wo

Eine Kreuzfahrt ist für viele ein Traumurlaub, aber oft scheinen die Preise unerschwinglich. Doch mit der richtigen Strategie und ein wenig Geduld lassen sich günstige Kreuzfahrttickets finden. Dabei gelten ähnliche Regeln wie beim Buchen von sonstigen Reisen: Wer zu den Stoß- und Urlaubszeiten eine Kreuzfahrt buchen möchte, muss dies sehr früh tun, um noch günstigere Preise zu ergattern. Wer hingegen nicht allzu zeitgebunden ist, kann außerhalb der Saison sehr gute Angebote finden.

So werden bei sogenannten Positionierungsfahrten oft günstigere Preise aufgerufen als bei klassischen Kreuzfahrten üblich. Diese finden meist in den Zeiträumen April und Oktober statt. Einziges Manko: Sie beinhalten meist sehr viele Seetage und Häfen werden seltener angesteuert, was das Erkunden neuer Länder und Städte schwierig macht.

Über Reisevergleichsportal buchen oder lieber direkt bei der Reederei?

Ob bei Flügen oder Pauschalreisen, Online-Reiseportale sind aus dem modernen Touristikwesen nicht mehr wegzudenken. Auch bei Kreuzfahrten ist es sinnvoll, Preise von unterschiedlichen Anbietern zu vergleichen und Rezensionen in die Recherche mit einzubeziehen. Ebenso lassen sich Sonderdeals und Last-Minute Rabatte einfacher finden. Diese werden oft kurz vor Beginn der eigentlichen Kreuzfahrt angeboten, um noch freie Kabinen zu belegen. Auch sollte man sich direkt bei den Reedereien nach Angeboten umschauen.

Obwohl Online-Buchungen im Trend sind, kann auch ein Besuch im traditionellen Reisebüro einen günstigen Deal ermöglichen. Reisebüros haben oft Zugang zu exklusiven Angeboten und Gruppenrabatten, die online nicht verfügbar sind.

Foren und Portale durchsuchen

Wer tief in die Materie eintauchen möchte, kann sich auch auf Kreuzfahrtforen informieren. Gerade wenn der Fokus mehr auf einem günstigen Urlaub als auf Sightseeing liegt, lassen sich in diesen Foren versteckte und unbekanntere Kreuzfahrten für weniger Geld finden.

