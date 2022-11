Stromsparen während der Energiekrise: Diese Geräte sollten dennoch nicht vom Strom getrennt werden

WLAN-Router und -Modems

Mit den steigenden Strompreisen achten immer mehr Menschen darauf, wo unnötiger Stromverbrauch und damit einhergehende Mehrkosten eingespart werden können. Bei einigen Geräten lohnt es sich, den Stecker zu ziehen, wenn sie nicht in Gebrauch sind, da diese im Standby-Modus mehr Strom verbrauchen, als sie eigentlich müssten. Jedoch sollte man dabei beachten, dass nicht alle Geräte vom Netz getrennt werden sollten, wie t3n erklärt. So sollten zum Beispiel WLAN-Router und -Modems nicht komplett vom Strom genommen werden, da man dadurch viele Dinge wie das Haustelefon, Smartphones und Tablets nicht mehr uneingeschränkt nutzen kann. Außerdem kann es bei häufigem Ein- und Ausschalten dieser Geräte dazu kommen, dass Provider wegen des fehlenden Feedbacks von einer Störung des Routers ausgehen. Wenn man jedoch für eine längere Zeit nicht zu Hause ist, wie bei einem Urlaub, kann und sollte man den Router durchaus ausschalten, um Strom zu sparen, erklärt EFAHRER.com.

PCs und Notebooks

Weniger ratsam ist es laut t3n auch, PCs und Notebooks über abschaltbare Steckdosen vom Strom zu nehmen. Dies könne nämlich zwei negative Auswirkungen auf die Geräte haben: Zum einen sorge die BIOS-Batterie als Gangreserve stets dafür, dass die grundlegenden Einstellungen, etwa zu Bootreihenfolge und eingebauter Hardware, erhalten bleiben. Ist der Rechner also nur wenige Stunden in der Woche eingeschaltet, in denen er genutzt wird, werde man langfristig die Batterie austauschen müssen. Während dies für versierte Nutzer bei einem Computertower noch relativ einfach selbst zu erledigen sei, werde der Gang in eine Werkstatt oder zum Händler spätestens bei Ultrabooks erforderlich. Für Windows-11-Nutzer gibt es, wie t3n berichtet, jedoch noch einen weiteren Grund das Notebook nicht vom Strom zu kappen, nämlich das Akkumanagement, das dafür sorgt, dass der Notebook-Akku stets gewartet wird.

OLED-Fernseher

Ebenfalls nicht vom Strom genommen werden sollten OLED-Fernseher. Diese regenerieren nämlich bei jedem Start die einzelnen selbstleuchtenden Pixel, so t3n. Trennt man sie nun regelmäßig vom Strom, kann dies langfristig zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen. Außerdem laden viele Fernseher nachts im Standby-Modus Updates herunter.

Drucker und Multifunktionsgeräte

Daneben sollte man laut t3n auch darauf verzichten, Drucker und Multifunktionsgeräte wie Drucker-Scanner-Fax-Kombinationen regelmäßig vom Strom zu nehmen. Grund hierfür seien die Selbstreinigung und der Selbsttest, die bei jedem neuen Start durchgeführt werden und die zu unnötigem Tinten- oder Tonerverbrauch führen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

