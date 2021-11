Millionenklage gegen Kellogg's wegen Erdbeergehalt in Pop-Tarts

Sammelklage gegen Kellogg's

Die US-Amerikanerin Anita Harris aus Illinois reichte im August 2021 eine Sammelklage gegen den Lebensmittelkonzern Kellogg's ein. Grund dafür sind Pop-Tarts in der Erdbeer-Variante, wie CNN erklärt. Diese sollen laut den Klägern nämlich irreführend vermarktet werden. Auch die New Yorkerin Elizabeth Russett schloss sich der Sammelklage an und übernahm die Führung im Kampf gegen das Unternehmen, wie TMZ berichtet. Hauptpunkt ihrer Klage ist, dass das Produkt "Kellogg's Whole Grain Frosted Strawberry Toaster Pastries" zum Großteil aus anderen Früchten als Erdbeeren besteht.

Dem Konzern wird vorgeworfen, seine Kunden zu täuschen

Wie CNN weiter berichtet, geht aus der Sammelklage hervor, dass dem Konzern vorgeworfen wird, das Marketing für sein Produkt sei irreführend. Angeblich werde der Eindruck erweckt, dass die Fruchtfüllung der Pop-Tarts eine größere, relative und absolute Menge an Erdbeeren enthalte, als es tatsächlich der Fall ist. Dabei beruft sich die Klage auch auf den eigentlichen positiven gesundheitlichen Aspekt von Erdbeeren, der im Fall der Pop-Tarts ausbliebe. Ebenfalls irreführend soll es sein, dass die Füllung der Pop-Tarts eine erhebliche Menge an "Nicht-Erdbeer-Fruchtzutaten" wie zum Beispiel Apfel und Birne enthält. "Die Klägerin sagte, sie wolle mehr als nur einen "Erdbeergeschmack", den sie jedoch "aufgrund des relativ hohen Anteils an Birnen und Äpfeln nicht erhielt"", wird die Klage von CNN zitiert. Der Konzern habe es außerdem versäumt, Kunden mit Hilfe von Produktbeschreibungen wie "natürlich und künstlich aromatisiert" auf den tatsächlichen Erdbeergehalt hinzuweisen, wie es auch andere Unternehmen tun.

Forderung von fast fünf Millionen US-Dollar

Insgesamt werden fast fünf Millionen US-Dollar bei der Sammelklage gefordert. Verbraucheranwalt Edgar Dworsky erklärt gegenüber CNN, dass Fälle von Lebensmittelkennzeichnung derzeit höchst aktuell seien. In verschiedenen Gerichtsverfahren ginge es um diesen Bereich und das Endergebnis sei meist nur schwer vorauszusehen. "Einige Richter sind der Meinung, dass die Verkäufer ihre Produkte falsch dargestellt haben, während andere sagen, dass der Verbraucher, wenn er sich die Zeit nähme, die Zutatenliste zu lesen, genau wüsste, was er kauft", so Dworsky gegenüber CNN. In Bezug auf die Pop-Tarts-Klage habe er das Gefühl, dass die Kläger keinen Erfolg haben würden.

