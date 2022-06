9-Euro-Ticket: Webanbieter zeigt Direktverbindungen besser an als Deutsche Bahn

Das ist Bahn Direkt

Aufgrund des 9-Euro-Tickets sind aktuell besonders viele Reisende mit der Bahn unterwegs. Jeder von ihnen möchte dabei wohl so schnell wie möglich an sein Ziel kommen. In der App oder auf der Website der Deutschen Bahn ist es allerdings mitunter schwierig, die passenden Direktverbindungen angezeigt zu bekommen. Um dieses Problem zu lösen hat der Entwickler Julius Tens die Anwendung Bahn Direkt geschaffen. Diese basiere laut t3n auf den Fahrplandaten für ganz Europa und zeige auf einer Karte direkte Zugverbindungen an. Dabei könne man sowohl vom eigenen Startpunkt als auch vom gewünschten Zielort Direktverbindungen suchen. Wie die Website Focus allerdings schreibt, ist die Datenbank der Anwendungen nicht vollständig. So sollen beispielsweise Züge kleinerer Verkehrsbetriebe öfter fehlen. Ähnlich sehe es bei Verbindungen außerhalb Deutschlands aus. Die App greife schließlich für ihre Dienste nur auf offizielle Bahndaten zurück, sodass Routen, die nicht von der Deutschen Bahn mit betrieben werden, unbekannt bleiben.

So findet man schnell Direktverbindungen

Die Internetseite Chip erklärt, wie man mit der Web-App von Bahn Direkt schnell und einfach die gewünschte Verbindung finden kann. Hierfür gebe man oben rechts im Suchfeld den Ort des Interesses ein und wähle aus den gemachten Vorschlägen den passenden Bahnhof aus. Anschließend würden auf einer Landkarte verschiedene Farbpunkte angezeigt werden, die signalisieren, wie lang die Fahrtdauer zu den jeweiligen Punkten ist. Dunkelgrün stehe für Fahrzeiten unter einer Stunde, hellgrün für ein bis zwei Stunden, gelb für zwei bis vier Stunden, orange für vier bis sechs Stunden und rot für Reisezeiten, die länger als sechs Stunden dauern. Wenn man mit der Maus über die Punkte gehe, würden zusätzlich die Namen der Zielbahnhöfe angezeigt werden. Auf diese Weise ließe sich schnell der nächste Bahnhof in der Nähe für eine Direktverbindung finden.

Hat man nun die gewünschte Route gefunden, kann man mit einem Klick auf den entsprechenden Farbpunkt entweder direkt zur Website der Deutschen Bahn weitergeleitet werden, oder einen Preiskalender von Bahn-Guru aufrufen. So soll es möglich sein, den besten Preis für die Fahrt zu finden, was im Zeitraum des 9-Euro-Tickets jedoch kein Problem darstellen sollte. Abschließend lasse sich dann die Fahrkarte bei der Deutschen Bahn buchen.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lucian Milasan / Shutterstock.com