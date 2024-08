Selbstbewusstsein

Wer emotional sicher ist, zeigt Selbstbewusstsein und Authentizität und kommt damit entspannter durch den Alltag, so Harvard-Psychologin Dr. Cortney Warren. Mit diesen sechs Indikatoren kann man erkennen, ob das Gegenüber (oder man selbst) emotional sicher ist.

In einem CNBC-Gastbeitrag erklärt Psychologin Dr. Cortney Warren von der Harvard University, dass emotionale Sicherheit von Stärke, Unabhängigkeit und emotionaler Reife zeugt: Emotional sichere Menschen seien selbstbewusster, authentischer, können besser mit Konflikten umgehen und fühlen sich ganz einfach wohl in ihrem Körper. Die Psychologin hat sechs Indikatoren gesammelt, die im Gespräch drauf hindeuten, dass das Gegenüber (oder man selbst) emotional sicher ist.

1 - Bewusste Formulierungen

Wer emotional sicher ist, lässt sich in Konfliktsituationen nicht unter Druck setzen und denkt genau über die eigenen Worte nach. Deswegen sind folgende Sätze ein starker Hinweis auf emotionale Sicherheit: "Lass mich kurz nachdenken, bevor ich dir darauf antworte", "Ich bin frustriert und brauche Zeit für mich. Ich möchte nichts sagen, was ich später vielleicht bereue", "Darauf habe ich gerade keine Antwort. Können wir morgen nochmal darüber reden?"

2 - Grenzen setzen

Wer klar "Nein" sagen kann, respektiert die eigenen Grenzen, die eigenen Bedürfnisse, steht zu seiner Meinung und kommuniziert all das respektvoll: "Tut mir leid, da kann ich dir gerade nicht helfen, weil ich zu viel anderes zu tun habe", "Danke für das Angebot, aber das mag ich nicht", "Damit fühle ich mich nicht wohl" oder "Wenn du mich so behandelst, muss ich Abstand nehmen, weil mir das nicht guttut" - all dies sind Sätze, die auf ein klares Verständnis der eigenen Grenzen und große emotionale Sicherheit hindeuten.

3 - Keine widersprüchlichen Aussagen

Auch, wer keine widersprüchlichen Aussagen tätigt, zeigt großes Selbstbewusstsein und große emotionale Sicherheit. Ein weiterer Indikator ist auch hier, dass die eigenen Grenzen klar gesetzt werden - und, dass man zu seinen eigenen Bedürfnissen steht. Emotional sichere Menschen sind laut Warren ein sicherer Hafen und könnten im Gespräch Sätze sagen wie: "So bin ich, und das ist okay" oder "What you see is what you get."

4 - Guter Umgang mit Kritik

Weil emotional sichere Menschen so selbstbewusst sind, können sie außerdem gut mit Kritik umgehen - sie nehmen sie nicht persönlich, sondern nutzen den Hinweis als Ansatzpunkt dafür, sich persönlich weiterzuentwickeln. Deswegen deuten laut Warren auch folgende Sätze auf emotionale Sicherheit hin: "Mir war dieses Verhalten nicht bewusst. Danke, dass Du mich darauf hingewiesen hast", oder "Wow, das mache ich wohl echt sehr oft. Ich werde daran arbeiten, das zu ändern."

5 - Verständnisvolle Worte und Hilfsangebote

Warren erklärt in ihrem Gastbeitrag beim CNBC, dass emotional sichere Menschen diese Sicherheit verbreiten wollen - nicht nur durch das Setzen klarer Grenzen und den Verzicht auf widersprüchliche Aussagen, sondern auch durch verständnisvolle Worte. Es ist also wahrscheinlich, dass ein emotional sicheres Gegenüber im Gespräch Dinge sagt wie: "Du siehst aufgewühlt aus, ich würde dir gern helfen" oder "Mir ist bewusst, dass das schwer für dich ist. Du hast meine volle Unterstützung."

6 - Klare Wertevorstellungen

Emotional sichere Menschen sind selbstbewusst und wissen, was sie wollen. Deswegen kommunizieren sie auch klar und deutlich ihre Wertevorstellungen - und äußern die Bitte um Verständnis und Rücksichtnahme. Hier können folgende Sätze auf emotionale Sicherheit hindeuten: "Das ist mir wichtig", "Mir ist das sehr wichtig, auch wenn es dir egal zu sein scheint", "Ich finde nicht, dass du dich richtig verhältst und kann nicht einfach dabei zusehen."

