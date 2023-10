Serie

Vielen ist er als erfolgreicher CEO des Finanzdienstleisters Vanguard bekannt. Doch wer ist eigentlich Bill McNabb?

Langjähriger Vanguard-CEO

Bill McNabb, geboren als Frederick William McNabb III, ist ein angesehener amerikanischer Geschäftsmann und ehemaliger langjähriger CEO der Investmentgesellschaft Vanguard. Laut der Columbia Law School verfügt er über einen Abschluss in Informatik vom Dartmouth College sowie einen MBA von der Wharton School der University of Pennsylvania. Laut IBM trat McNabb im Jahr 1986 in das Unternehmen Vanguard ein und bekleidete von 2008 bis 2017 die Position des CEOs. Vanguard zählt zu den weltweit größten Investmentfirmen und verwaltete laut Statista im Jahr 2021 mit 8,466 Milliarden US-Dollar das zweitgrößte Vermögen nach BlackRock.

Nach seinem Ausscheiden bei Vanguard ist McNabb laut IBM weiterhin in verschiedenen Aufsichtsräten und gemeinnützigen Organisationen aktiv, unter anderem als Mitglied in den Vorständen von UnitedHealth, IBM und Axiom. Außerdem ist er ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der Zoological Society of Philadelphia. Darüber hinaus engagiert er sich laut IBM im Wharton Leadership Advisory Board sowie bei Chief Executives for Corporate Purpose (CECP), einer gemeinnützigen Beratungsfirma mit Sitz in New York. Durch seine breite Beteiligung an verschiedensten Organisationen und der erfolgreichen Führung von Vanguard wird er von vielen als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten im Finanzbereich angesehen.

Ausrichtung auf kostengünstige Indexfonds

Während seiner Amtszeit als CEO hat McNabb eine entscheidende Rolle bei der Fortentwicklung und dem Wachstum von Vanguard gespielt. Innerhalb seiner neunjährigen Amtszeit von 2008 bis 2017 konnte er das verwaltete Vermögen von Vanguard laut WELT von 1,4 Billionen US-Dollar auf 3,9 Billionen US-Dollar stark erhöhen. Bereits in einem Interview mit der NZZ im Jahr 2014 gab er Einblicke in seine Sichtweise auf Aktienfonds, die zu diesem Zeitpunkt zunehmend an Attraktivität gewannen und für die er sich aktiv einsetzte. Diese Indexfonds ermöglichen es Privatanlegern, auf einfache Weise in den Markt zu investieren. McNabb erklärte, dass die steigende Beliebtheit von ETFs auf deren deutlich niedrigere Kosten im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds zurückzuführen sei. Darüber hinaus prophezeite er in dem Interview, dass die Kosten für gemanagte Fonds in Zukunft sinken würden. Laut eigenen Angaben von Vanguard lagen die durchschnittlichen Kosten aller Vanguard-Indexfonds und ETFs lange Zeit deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Dies verdeutlicht die Philosophie von McNabb, kostengünstige Anlageprodukte anzubieten und den Anlegern ein gutes Renditepotenzial zu ermöglichen.

Redaktion finanzen.net