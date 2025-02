Shopping-Tipp

Wer gerne shoppen geht, dabei jedoch nicht so viel Geld ausgeben möchte, sollte sich über günstigere Shopping-Möglichkeiten in seiner Nähe informieren. Oft kann man durch Outlets, Fabrik- und Werkverkäufe oder Restposten und Ausschussware einiges an Geld sparen.

Outlets

Outlet-Center sind die wohl gängigste Art, um beim Einkauf Geld zu sparen. Denn Markenkleidung wird in Outlets meist erheblich günstiger als in herkömmlichen Einkaufscentern angeboten. Außerdem finden sich hier viele der renommiertesten Marken in einem Center. Oftmals erhält man in Outlets die Kleidungsstücke für einen reduzierten Preis, die aus der letzten Saison stammen. Manchmal handelt es sich dabei jedoch auch um Ware, die in zu großen Massen produziert wurde und deshalb in Outlets vergünstigt verkauft wird. Da viele der Stücke meist noch der aktuellen Mode entsprechen, ist es oftmals lohnenswert bei den billigeren Preisen zuzugreifen. Bei Teilen die ohnehin zeitlos sind, wie Basic T-Shirts oder Jeans, kann man generell nicht viel falsch machen. Die Preisvorteile gelten jedoch nicht nur für Bekleidung. Auch andere Waren wie zum Beispiel Werkzeuge oder Elektronik können in bestimmten Outlets vergünstigt erhalten werden. Wer seinen Shopping-Ausflug mit einem kleinen Urlaub verbinden will, kann auch verschiedene Outlets im Ausland besuchen.



Restposten und Ausschussware

Restposten sind häufig Produkte, die von Händlern zu reduzierten Preisen verkauft werden, um Platz für neue Produkte zu schaffen. Im Bereich der Bekleidung spielt dies häufig eine Rolle, wenn zwischen den Jahreszeiten die jeweiligen Kollektionen ausgewechselt werden. Die Reste der letzten Kollektion, die beim eigenen Modehaus nicht verkauft wurden, werden dann oftmals zu günstigeren Preisen als Restposten von Weiterverkäufern angeboten. In anderen Fällen sind Restposten solche Waren, die aus einer Geschäftsauflösung übrigbleiben und von einem Weiterverkäufer als Restposten angeboten werden.

Auch Ausschusswaren werden von bestimmten Anbietern zu einem billigeren Preis angeboten. Wie 100-Haushaltstipps erklärt, handelt es sich hierbei zum Großteil um Auslaufmodelle oder sogar Produktionsfehler. Wem also kleine Mängel an den Waren nichts ausmachen, die die Funktionen zwar nicht einschränken, den Wert des Produktes jedoch schmälern, kann bei Ausschusswaren richtige Schnäppchen ergattern.

Fabrik- und Werkverkäufe

Auch bei Fabrik- und Werkverkäufen lassen sich Waren zu Schnäppchenpreisen erstehen. Einige Unternehmen bieten ihren Kunden solche Verkäufe an. Mittlerweile gibt es sogar spezielle Verzeichnisse, die aufführen, wie und wo solche Fabrik- und Werkverkäufe stattfinden. Oftmals wird dabei Markenbekleidung zum Kauf angeboten. Da die Artikel direkt an der Fabrik beziehungsweise am Werk angeboten werden, spart man die Kosten, die Händler auf den eigentlichen Produktpreis aufschlagen. Laut 100-Haushaltstipps können bei solchen Verkäufen bis zu 70 Prozent gespart werden.



Wer sich vorab Online darüber informiert, welche Outlets oder Fabrik- und Werkverkäufer in der Nähe verfügbar sind oder welche Verkäufer Restposten und Ausschusswaren anbieten, kann bei einem Shopping-Ausflug also einiges an Geld sparen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net