Sicherheit bei Schnee

Nicht nur beim Autofahren sind im Winter einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Auch beim Parken gilt es, einige Punkte zu beachten. Gerade im Winter sollten Fahrzeuge nie unbedacht geparkt werden.

Richtige Parkplatzwahl

Der ADAC rät, Fahrzeuge nie unbedacht zu parken. Gerade im Winter ist es wichtig, das Fahrzeug grundsätzlich so abzustellen, dass Räum- und Streufahrzeuge nicht behindert werden. Besteht durch rücksichtslos und falsch geparkte Autos eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, muss man damit rechnen, dass das Auto abgeschleppt wird.



Bei starkem Schneefall sollte das Auto möglichst nicht in der Nähe von Hausdächern abgestellt werden, da hier Dachlawinen drohen, die das Auto beschädigen können. Besondere Vorsicht ist auch bei Schneehaufen geboten. Sind diese Haufen zusammengedrückt und im schlimmsten Fall noch vereist, kann man das Auto daran leicht beschädigen, so der ADAC. Auch können hohe Bordsteine oder Gegenstände, wie Parkplatzbegrenzungen oder Absperrungen, unter den Schneehaufen nicht sofort ersichtlich sein.

Dem ADAC zufolge sollte man im Winter am besten auf einer ebenen Fläche parken. Wird das Auto im Winter auf einem abschüssigen Untergrund abgestellt, sollte möglichst die Lenkung in Richtung Straßenrand eingeschlagen werden, so die HUK Coburg Versicherung. So werde gewährleistet, dass ein Fahrzeug, wenn es auf glattem Untergrund ins Rutschen gerät, nicht die Fahrbahn beeinträchtigt oder gar blockiert.

Auto von Schneemassen befreien

Wer bei starkem Schneefall parkt, sollte sich den Standort des abgestellten Fahrzeugs genau merken. Liegt eine dicke weiße Schneedecke darüber, sehen viele Autos auf den ersten Blick gleich aus. Wird das Fahrzeug für eine längere Zeit geparkt, ist es sinnvoll, dieses hin und wieder freizuschaufeln und von schweren Schneemassen zu befreien. Zudem sollten die Scheibenwischer hochgeklappt werden, um ein Festfrieren der Gummilippen zu verhindern.



Um das Auto vom Schnee zu befreien, empfiehlt es sich, einen Handfeger und eine Kehrschaufel. Mithin hilft auch eine Abdeckung für die Frontscheibe, um diese schneller von Schnee und Eis zu befreien, so der ADAC.

