Sicherheit im Winter

Der Winter stellt Autofahrer jedes Jahr vor besondere Herausforderungen. Eisige Temperaturen, Schneefälle und rutschige Straßen erfordern nicht nur eine angepasste Fahrweise, sondern auch ein optimal vorbereitetes Fahrzeug. Mit den richtigen Maßnahmen lässt sich die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen und es lassen sich Schäden am Auto vermeiden.

Winterreifen: Die Grundlage für Sicherheit

Der wohl wichtigste Schritt, um das Auto winterfit zu machen, ist der Wechsel auf Winterreifen. Diese bieten aufgrund ihrer speziellen Gummimischung und Profilstruktur deutlich besseren Grip bei niedrigen Temperaturen und auf glatten Straßen. Experten empfehlen, Winterreifen mit einer Mindestprofiltiefe von vier Millimetern zu verwenden, obwohl gesetzlich nur 1,6 Millimeter vorgeschrieben sind. Das Symbol "Alpine" (Berg mit Schneeflocke) auf dem Reifen ist ein Muss, um sicherzustellen, dass die Reifen den Winterbedingungen gewachsen sind.

Die ADAC-Experten weisen darauf hin, dass der Wechsel idealerweise vor dem ersten Frost erfolgen sollte. Eine Faustregel besagt: Winterreifen gehören von Oktober bis Ostern auf das Fahrzeug. Zudem sollte der Reifendruck regelmäßig überprüft werden, da er bei niedrigen Temperaturen sinkt.



Batteriepflege: Verlässliche Starts bei Kälte

Besonders an kalten Wintermorgen zeigt sich, wie wichtig eine leistungsfähige Autobatterie ist. Die Kälte reduziert die Leistungsfähigkeit der Batterie, was häufige Ursache für Startprobleme ist. Vor Beginn der kalten Jahreszeit sollte die Batterie in einer Werkstatt oder mit einem einfachen Spannungsmessgerät geprüft werden. Eine Spannung von mindestens 12,4 Volt ist ein guter Richtwert, um sicher durch den Winter zu kommen.

Die regelmäßige Reinigung der Batteriepole und der Einsatz von Polfett können Oxidation verhindern und die Lebensdauer verlängern. Laut einem Artikel von Auto Motor und Sport sollte eine Batterie, die älter als vier Jahre ist, besonders im Auge behalten werden, da ihre Kapazität mit der Zeit abnimmt.

Frostschutz: Sicherheit für Kühlsystem und Scheiben

Frostschutzmittel sind im Winter unverzichtbar. Das Kühlsystem muss vor dem Einfrieren geschützt werden, da gefrorenes Kühlwasser den Motor irreparabel beschädigen kann. Ein Refraktometer oder ein Werkstattbesuch helfen dabei, den Frostschutzgehalt im Kühlwasser zu überprüfen. Dieser sollte bis mindestens -25 °C wirksam sein.

Auch die Scheibenwaschanlage braucht ausreichend Frostschutzmittel, um gefrorenes Wischwasser zu vermeiden. Laut Vimcar sollte das Frostschutzmittel für die Scheiben mindestens bis -20 °C ausgelegt sein. Regelmäßiges Auffüllen und ein Test der Wischblätter stellen sicher, dass die Sicht auch bei Schnee und Salz auf der Straße klar bleibt.

Beleuchtung und Wischer: Klare Sicht bei jedem Wetter

In der dunklen Jahreszeit spielt die Fahrzeugbeleuchtung eine entscheidende Rolle. Überprüfen Sie regelmäßig alle Lampen, insbesondere Scheinwerfer, Bremslichter und Blinker, auf ihre Funktionstüchtigkeit. Laut ADAC können schmutzige Scheinwerfer die Sicht um bis zu 50 Prozent reduzieren. Eine gründliche Reinigung sollte daher regelmäßig erfolgen.



Die Scheibenwischer sind ebenfalls ein zentraler Punkt. Bei starkem Frost neigen ältere Wischblätter dazu, Schlieren zu ziehen oder spröde zu werden. Der Austausch vor der Wintersaison kann hier Abhilfe schaffen. Zur Vermeidung von angefrorenen Wischblättern empfiehlt sich das Hochstellen der Wischerarme bei angekündigtem Frost.

Türen, Schlösser und Gummidichtungen: Schutz vor dem Einfrieren

Gefrorene Türschlösser und klemmende Türen sind ein lästiges Problem im Winter. Hier helfen einfache Vorbeugungsmaßnahmen. Türdichtungen sollten mit Gummipflegemitteln behandelt werden, um sie geschmeidig zu halten und das Einfrieren zu verhindern. Für Türschlösser eignen sich spezielle Enteisungssprays, die man griffbereit im Haus oder der Tasche aufbewahren sollte - nicht im Auto.

Ein Tipp der ADAC-Experten lautet, Vaseline oder Silikonspray zu verwenden, um Gummidichtungen vor der kalten Witterung zu schützen. Dadurch bleibt das Material flexibel und frostbeständig.

Notfallausrüstung: Für alle Fälle gerüstet

Neben der technischen Vorbereitung des Autos sollte auch die Notfallausrüstung überprüft werden. Ein Eiskratzer, Handschuhe, eine Wolldecke und eine Taschenlampe gehören zur Grundausstattung. Besonders bei längeren Fahrten empfiehlt es sich, warme Getränke und eine Powerbank für das Handy mitzunehmen. Wie Vimcar betont, sind Schneeketten in einigen Regionen Pflicht. Fahrer sollten sich daher über die Vorschriften in der Region oder am Reiseziel informieren.

D. Maier / Redaktion finanzen.net