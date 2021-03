TÜV mit neuem CSC-Zertifikat gegen Cyberkriminalität

Im Januar 2021 hat Forsa im Auftrag des TÜV eine repräsentative Umfrage unter gut 1.000 in Deutschland lebenden Personen durchgeführt - und Fragen zum Thema Smart-Home-Geräte gestellt. Das Ergebnis: Ganze 74 Prozent der Befragten haben bislang aus Sorge um ihre Sicherheit vor Cyberkriminalität komplett auf den Kauf von vernetzter, also internetfähiger Haustechnik verzichtet. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zitiert Dirk Stenkamp, Präsident des TÜV-Verbands und Chef von TÜV Nord, wie folgt: "Sicherheitsbedenken blockieren [trotz der Pandemie mit ihrem Trend zur Digitaltechnik] die Entwicklung und fördern aktiven Marktverzicht."

Stenkamp: Der Schutz vor Cyberangriffen muss fester Bestandteil der Produktsicherheit werden

Deswegen, so Stenkamp einer Pressemitteilung des TÜV zufolge, müsse der Schutz vor Cyberangriffen fester Bestandteil der Produktsicherheit werden. Der Umfrage zufolge wünschen sich drei Viertel der Befragten zu ihrem Schutz ein unabhängiges Prüfzeichen. Dieses möchte der TÜV ihnen nun geben: Es gibt nun das Siegel "cybersecurity certified" (CSC), was so viel bedeutet wie "geprüfte Cybersicherheit" und potenziellen Käufern eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung sein soll. Denn die Befürchtungen der Befragten seien nicht irrational, so Stenkamp. "Ist eine vernetzte Lampe mit Schadsoftware infiziert, haben Hacker einen Fuß in der Tür und können den Laptop angreifen." Dies könne zu Zeiten des Home-Office auch zu Angriffen auf Unternehmensnetzwerke führen.

Basic, Substantial oder High CSC Level

Für die Zertifizierung eines Produkts muss es Hackerangriffen standhalten. Die Zulieferer (insbesondere der Chips) werden ebenso wie die Abläufe innerhalb des Unternehmens und die Datenschutzmaßnahmen geprüft. Außerdem erfolgt ein Test der Cloud-Anbindung des Geräts. Eingestuft wird die Sicherheit der zertifizierten Produkte anschließend als "Basic", "Substantial" oder "High". Stenkamp sagt: "Die Verbraucher:innen benötigen bessere Informationen am Point of Sale und die Anbieter brauchen Anreize, mehr in die IT-Sicherheit zu investieren."

CSC kommt gut bei den Befragten an

Ein solcher Anreiz könnte etwa der Wettbewerbsvorteil eines zertifizierten Produkts gegenüber nicht zertifizierten oder schlecht bewerteten Geräten sein. Denn: Der Umfrage zufolge wären 67 Prozent der Befragten bereit, einen höheren Preis für ein Produkt zu bezahlen, welches unabhängig zertifiziert ist. Selbstverständlich hängt die Preissteigerung der zertifizierten Produkte eng mit ihrer Anzahl zusammen. Der TÜV erklärt, dass die Preissteigerung umso niedriger ausfällt, desto mehr Produkte zertifiziert werden. Die Hersteller seien bislang aufgeschlossen - wann jedoch das erste zertifizierte Smart-Home-Gerät erhältlich ist, sei noch unklar.

Stenkamp: strengere gesetzliche Cybersecurity-Vorgaben von Nöten

Die Daten der Umfrage zeigen: aktuell besitzen nur zwei Drittel der Haushalte ein internetfähiges TV-Gerät, nur ein Drittel der Haushalte ein Internetradio und gerade einmal zwölf Prozent intelligente Steckdosen. Nur elf Prozent nutzen intelligente Lampen oder Thermostate und die Anzahl der Haushalte mit internetverbundener Alarmanlage oder vernetztem Kühlschrank liegt jeweils unter fünf Prozent. Bei immerhin acht Prozent liegt die Zahl der Befragten mit intelligentem Rauchmelder, nur im Bereich Medien und Gaming liegen die Zahlen etwas höher. Damit stagnieren die Werte im Vergleich zu den Daten der letzten Umfrage aus dem Jahr 2019, so der TÜV. Die Politik müsse mit strengeren gesetzlichen Vorgaben ebenso wie eine großflächige Verwendung des CSC-Siegels das Vertrauen der Kunden steigern und so den gesamten wirtschaftlichen Bereich der Smart-Home-Geräte wieder zum Wachsen bringen.

Achtung: CSC ist ebenfalls die Abkürzung für den "Concrete Sustainability Council", der Nachhaltigkeitssiegel ausstellt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BeeBright / Shutterstock.com