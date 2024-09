Sneakers, Stilettos und Co.

Für ein schönes Paar Schuhe sind viele Personen bereit, eine ganze Stange Geld auszugeben. Die Schuhe der folgenden Liste sind allerdings exorbitant teuer. Das sind die zehn teuersten Schuhe der Welt.

Platz 10: Air Jordan 12 OVO (Drake Edition)

Der zehnte Platz dieser Rangliste startet mit einem Paar Sneakers für unglaubliche 100.000 US-Dollar. Hierbei handelt es sich laut dem FOOTSHOP Blog um die Drake Edition der Air Jordan 12 OVO. Die Schuhe entstanden aus einer Zusammenarbeit den Marken Jordan und OVO (October’s Very Own). Letztere gehört dem berühmten, kanadischen Star-Rapper Drake, welcher der Edition auch seinen Namen verlieh. Das besondere Paar Sneakers wurde nach Angaben des FOOTSHOP Blogs ursprünglich von Drake im Rahmen eines Toronto Raptors Matches an einen glücklichen Fan für 200 US-Dollar gespendet. Dieser verkaufte die Schuhe offenbar umgehend auf eBay und kassierte dafür eine Rekordsumme von 100.000 US-Dollar. Ob sich auf den Schuhen eine Unterschrift oder gar eine Nachricht des Rappers befindet, ist nicht bekannt.

Platz 9: Nike Air Jordan 12 Flu Game

Von einem Paar Air Jordan geht es auf Platz 9 direkt zum nächsten. Das Einzigartige an diesen Nike Air Jordan 12, die für stolze 104.000 US-Dollar den Besitzer wechselten, ist, dass sie von Michael Jordan höchstpersönlich im NBA-Finale von 1997 getragen wurden. Der Zusatz "Flu Game" soll durch die Tatsache entstanden sein, dass der Basketballstar zum Zeitpunkt des entscheidenden Endspiels krank war und trotz Grippe (englisch: Flu) um den Titel kämpfte. Für Michael Jordan hatten sich die Qualen am Ende gelohnt, denn er gewann mit den Chicago Bulls nicht nur die Meisterschaft, sondern wurde auch noch zum NBA Finals MVP gekrönt.

Platz 8: 100 MM Diamond von Buscemi

Auch auf dem achten Platz dieses Rankings geht es mit Sneakers weiter. Der Schuh des 100 MM Diamond der Marke Buscemi ist laut Angaben des Magazins COSMOPOLITAN mit Diamanten im Wert von 11,5 Karat und Goldbeschlägen verziert. Damit machen die Sneakers ihrem Namen also alle Ehre. Kaufinteressenten können das limitierte Modell im Buscemi Store in Downtown Manhattan besichtigen und für einen Preis von 132.000 US-Dollar kaufen.

Platz 7: Converse Sneakers von Michael Jordan

Ähnlich wie bei Platz neun, gibt es auch auf Platz sieben eine ganz bestimmte Besonderheit, die den Preis des Schuhpaares in astronomische Höhen treibt: Es gehörte Michael Jordan und wurde von ihm beim Basketballspielen getragen. Die einzigartigen Converse Sneakers, um die es sich hier handelt, stammen aus dem Jahr 1984 und kamen an den Füßen des Basketballstars während der Olympischen Spiele in den USA zum Einsatz. Dies allein macht die Schuhe allerdings noch nicht allzu unique. Für das gewisse Etwas sorgt außerdem noch, dass Michael Jordan mit ihnen natürlich die Goldmedaille gewann und sie daraufhin signierte. Zusätzlich soll es laut Angaben der COSMOPOLITAN außerdem das letzte Paar Converse Sneakers gewesen sein, das Michael Jordan in Wettkämpfen trug, da er nach den Olympischen Spielen einen Deal mit Nike unterschrieb. In einer Versteigerung erreichten die geschichtsträchtigen Schuhe deshalb einen Preis von 190.373 US-Dollar.

Platz 6: Nike Moon Shoe

Platz sechs belegt ein Schuhpaar, dass ebenfalls einst im Zuge der Olympischen Spiele zum Einsatz kam. Der Nike Moon Shoe wurde laut FOOTSHOP Blog von Nike-Mitbegründer Bill Bowerman für die Qualifikation der Olympischen Spiele 1972 entworfen. Es sei das letzte, übriggebliebene Paar aus dieser Zeit und deshalb einmalig. Im Juli 2019 sollen die historischen Sneakers im Auktionshaus Sotheby’s vom Sammler Miles Nadal für einen Preis von 437.500 US-Dollar versteigert worden sein.

Platz 5: Nike Air Jordan von Michael Jordan aus dem Jahr 1985

Wenn man möchte, dass ein Schuh einen besonders hohen Preis erreicht, muss man offenbar nur Michael Jordan danach fragen, ob er ihn kurz tragen könnte. Bei Platz fünf handelt es sich um ein Paar Nike Air Jordans aus dem Jahr 1985, die damals extra für den Basketballstar angefertigt wurden. Michael Jordan soll sie laut der Modezeitschrift Vogue damals noch als Rookie bei den Chicago Bulls in mehreren Spielen getragen und auf ihnen mit einem Permanent-Marker unterschrieben haben. Nach Angaben von Vogue, ersteigerte eine unbekannte Person am 17. Mai 2020 die Schuhe während einer siebentägigen Online-Auktion von Sotheby's für unglaubliche 560.000 US-Dollar.

Platz 4: Solid Gold OVO x Air Jordan

Platz vier belegt der Solid Gold OVO x Air Jordan. Wie beim Air Jordan 12 OVO von Platz zehn, handelt es sich hierbei um einen Schuh aus der Zusammenarbeit der Marken Jordan und OVO. Das Besondere am Solid Gold OVO x Air Jordan ist allerdings, das er mit 24-Karat-Gold verkleidet ist. Für den Rapper Drake stand es deshalb wohl außer Frage, dass niemand anderes außer er selbst dieses ganz spezielle Modell besitzen sollte. Laut FOOTSHOP Blog, hat eine Untersuchung des Sneakers unter Inbezugnahme des Goldpreises im Jahr 2016 ergeben, dass der Solid Gold OVO x Air Jordan rund zwei Millionen US-Dollar wert ist.

Platz 3: The Fire Monkey von Bicion und Dan Gamache

Noch teurer als Drakes Gold-Sneaker dürfte nur ein Sneaker auf der Welt sein, und dieser belegt den dritten Platz dieses Rankings. Mit blau-weißen Blumenmuster bestehend aus hunderten Diamanten und Saphiren aus 18 karätigem Weißgold, soll laut COSMOPOLITAN der Fire Monkey des Designers Dan Gamache einen Preis von vier Millionen US-Dollar besitzen. Selbst die Schnürsenkel des Schuhs seien mit Diamanten besetzt. An den Ösen sollen obendrein massive Goldanhänger mit dem Logo des Labels Bicion befestigt sein.

Platz 2: Diamant Stiletto von Debbie Wingham und Chris Campbell

Die Silbermedaille dieses Rankings ergattert kein Sneaker, sondern ein stilvoller Stiletto. Laut eines Artikels der COSMOPOLITAN entstand der Stiletto aus einer Kooperation zwischen der Luxus-Designerin Debbie Wingham und dem Schuhdesigner Chris Campbell. Die verwendeten Fäden sollen alle aus Gold bestehen und das verwendete Leder soll ebenfalls mit Gold beschichtet sein. Darüber hinaus sei der Schuh mit 1.000 Edelsteinen geschmückt. Der Wert des Schuhpaares wird auf 12,7 Millionen Euro bezifferten.

Platz 1: The Passion Diamond Shoes von Louis Vuitton

Die teuersten Schuhe dieses Rankings sind die Passion Diamond Shoes von Louis Vuitton. Die High Heels sind nach Angaben von COSMOPOLITAN aus Leder, Seide und 238 Diamanten gefertigt worden. Besichtigt werden kann das wohl teuerste Paar Schuhe der Welt beim Juwelier "Hemant Karamchandani" im Luxus-Hotel "Burdsch Al Arab" in Dubai. Der Preis beläuft sich auf sagenhafte 17 Millionen US-Dollar.

Redaktion finanzen.net