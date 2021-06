Apple Update: Instagram und Facebook bald nicht mehr kostenlos?

Facebook vs. Apple

Der Streit zwischen Apple und Facebook geht scheinbar in die nächste Runde, denn offenbar will der Tech-Riese iPhone-Nutzer vor die Wahl stellen. Nutzer berichten vermehrt im Netz darüber, dass sowohl in der Facebook- als auch in der Instagram-App Erklärungen eingeblendet werden, warum sie das neue App-Tracking-Feature von Apple nicht nutzen sollten. Die Unternehmen würden die Nutzerdaten unter anderem benötigen, um die Portale den Nutzern weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen zu können, erklärt Tech-Forscher Ashkan Soltani auf Twitter.

Tracking-Funktion sorgt für Ärger

Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine leere Drohung, sondern könnte Nutzern der Social-Media-Apps wie Facebook und Instagram künftig teuer zu stehen kommen. Denn wer Facebook und Instagram auf seinem iPhone nicht erlaubt, Daten und Aktivitäten zu tracken, könnte für die beiden sozialen Plattformen bald zahlen müssen. Ursache ist das neue Update iOS 14.5, wodurch User erst um Erlaubnis gefragt werden müssen, bevor die Entwickler die Online-Aktivitäten nachverfolgen dürfen. Dadurch können die App-Anbieter zwar weiterhin diverse Informationen für personalisierte Werbung sammeln, aber nicht mehr an andere Unternehmen weitergeben, die die Daten für ihre Zwecke nutzen würden.

Aufgrund des neuen Apple-Updates iOS 14.5 scheint Facebook nun die Befürchtung zu haben, dass viele Nutzer diese Erlaubnis nicht erteilen werden, was sich negativ auf das Werbegeschäft auswirken würde.

