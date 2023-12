Platz 1: Gewinnung von Erdöl- und Erdgas

Auch in 2023 schaffen es Tarifbeschäftigte in der Erdöl- und Erdgasindustrie wieder auf den ersten Platz. Hier erhalten im Jahr 2023 100 Prozent der Beschäftigten durchschnittlich 5.733 Euro Weihnachtsgeld - entsprechend 229 Euro mehr als in 2022 ausbezahlt wurde.

Quelle: Destatis, Bild: Calin Tatu / Shutterstock.com