Mobile Games: Sony kündigt Übernahme von Savage Game Studios an

Zu welchem Preis die Übernahme stattfindet, wurde nicht bekannt gegeben

Savage Game Studios wurde 2020 von Michail Katkoff, Nadijm Adjir und Michael McManus gegründet und hat seither noch kein eigenes Spiel veröffentlicht, wie das Informationsportal Heise berichtet. Nun verkündete Sony in einem Blogeintrag, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des jungen Spieleentwicklers mit Sitz in Helsinki und Berlin getroffen zu haben. So wolle man das Mobile-Games-Angebot erweitern und eine neue Zielgruppe ansprechen, die mit der PlayStation nichts anfangen kann. Wie genau die Vereinbarung zur Übernahme aussieht und wie viel diese Sony kostet, wurde nicht bekannt gegeben. Im Juli hatte Sony die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr noch nach unten korrigiert.

Sony will die PlayStation nicht vernachlässigen

Offenbar soll Savage Game Studios eigene Marken etablieren und Spiele um bereits etablierte Sony-Franchises entwickeln. Laut Blogeintrag wird das Startup als Teil der neu gegründeten und von den Konsolen unabhängig geleiteten PlayStation Studios Mobile Division bei Sony integriert. Savage Games Studios habe bereits mit der Arbeit an einem neuen Spiel begonnen - genaueres könne man jedoch noch nicht verraten. Allerdings sei geplant, das Mobile-Games-Angebot ähnlich schnell zu erweitern wie das der PlayStation: Trotz der Bemühungen um die Mobile-Sparte dürften PlayStation-Fans nicht vergessen, dass in diesem Jahr bereits Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 und MLB The Show 22 veröffentlicht worden seien und Mitte November auch God of War: Ragnarök ins Sortiment aufgenommen werde.

Sony und Microsoft stürmen die Mobile-Branche

Im Blogeintrag schreibt Sony: "Unsere Bemühungen jenseits der Konsole schmälern in keiner Weise unser Engagement für die PlayStation-Community oder unsere Leidenschaft, weiterhin großartige Single-Player-Erlebnisse mit fesselnden Geschichten zu entwickeln."

Mobile Games erfahren in der Community nicht nur Zuspruch, sondern auch viel Kritik - sie seien zu teuer für das, was man dabei geboten kriegt. Unternehmen hingegen sehen ein hohes Umsatzpotenzial in der Mobile-Branche. So hat Anfang des Jahres auch Sony-Konkurrent Microsoft mit der Übernahme von Activision Blizzard einen Schritt in Richtung Mobile Games gemacht. Wie genau sich der Wettstreit der beiden Tech-Giganten mit der Erweiterung des Mobile-Angebots verändern wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com