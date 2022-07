Tesla wird zum Gaming-PC: Steam kommt wohl in Tesla-Fahrzeuge

• Teslas Entertainmentsystem ist mit einem AMD-Prozessor und einem 17-Zoll-Bildschirm ausgestattet• Steam-Integration könnte schon nächsten Monat starten• Spielen ist nur während dem Parken möglich

Schon seit geraumer Zeit bieten Tesla-Fahrzeuge ihren Fahrgästen die Möglichkeit, sich mittels Gaming über das Entertainmentsystem die Zeit zu vertreiben. Wie VideoCardz berichtet, verfügt das aktuelle Entertainmentsystem von Tesla über einen 17-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 2200×1300 Pixeln. Den Antrieb gewährleistet dabei eine Navi 23 GPU, mit einer Leistung von bis zu zehn TFLOPs. Genauere Angaben zu dem AMD-Prozessor gebe es laut VideoCardz nicht, jedoch verfügt die GPU Gerüchten nach über 28 Compute Units, die mit bis zu 2,8 GHz getaktet sind. Bisher sind laut The Verge Spiele wie zum Beispiel Cuphead und Sonic the Hedgehog 1 zum Spielen verfügbar. Zum Spielen können dann sowohl das Lenkrad als auch passende Controller genutzt werden.

Doch Tesla plant bereits seit Längerem seine Spielebibliothek zu erweitern. Auf die Frage, ob das beliebte Spiel Cyberpunk zum Beispiel auf dem Cybertruck spielbar sein wird, erklärte der Tesla-Chef Elon Musk seine hundertprozentige Zustimmung. Der erste Schritt in diese Richtung könnte, wie The Verge erklärt, die kommende Steam-Integration sein. Schon im Februar twitterte Musk, dass das Unternehmen daran arbeite, "dass Steam-Spiele auf einem Tesla funktionieren, im Gegensatz zu spezifischen Titeln. Ersteres ist offensichtlich, wo wir langfristig sein sollten", erklärt er.

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.