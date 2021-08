Teuerster Deal in der TV-Geschichte: Knapp eine Milliarde US-Dollar für "South Park"-Macher

Im Jahr 1997 haben Matt Stone und Trey Parker die "South Park"-Welt erschaffen, seither wurden über 300 Folgen der Serie veröffentlicht. Immer wieder gab es auch "Specials", an denen der Erfolg der Serie gemessen werden kann. So haben einer Pressemitteilung von "South Park" zufolge knapp 3,5 Millionen Zuschauer das Impf-Special aus 2021 geschaut - für dieses Werk wurde "South Park" zudem zum 19. Mal für einen Emmy nominiert.

Anfang August wurde nun bekanntgegeben, dass ViacomCBS Stone und Parker für weitere sechs Jahre engagiert hat, um die "South Park"-Welt am Leben zu erhalten und zu vergrößern:

Trey Parker and Matt Stone sign new deal to extend South Park through season 30 and make 14 original made-for-streaming movies exclusively for Paramount+, starting with two films in 2021. Read the full press announcement: https://t.co/vhlzu0E96F pic.twitter.com/uvPhRbVp7E