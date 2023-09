Soziale Leistungen

Die Erwerbsminderungsrente ist eine soziale Leistung, die in Deutschland eine wichtige Rolle im sozialen Sicherungssystem spielt. Bei Krankheit, Unfall oder einer anderen Form der Einschränkung der Arbeitsfähigkeit kann sie finanzielle Sicherheit bieten. Mehr dazu im folgenden Beitrag.

Was ist die Erwerbsminderungsrente?

Die Erwerbsminderungsrente stellt eine finanzielle Absicherung dar, die durch die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland gewährleistet wird. Sie tritt in Kraft, wenn eine Person aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr in der Lage ist, ihren Beruf oder eine andere Erwerbstätigkeit in gewohntem Umfang auszuüben. Abhängig von der Schwere der gesundheitlichen Einschränkungen gibt es zwei unterschiedliche Stufen der Erwerbsminderungsrente: die volle und die teilweise Erwerbsminderungsrente.

Die volle Erwerbsminderungsrente ist für Personen gedacht, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind, auch nur minimale berufliche Tätigkeiten auszuführen, wie Verifox in einem Online-Artikel berichtet. Konkret bedeutet das: Wer nach einer medizinischen Bewertung nicht mehr dazu in der Lage ist, mehr als drei Stunden pro Tag zu arbeiten, hat Anspruch auf die volle Erwerbsminderungsrente.

Auf der anderen Seite steht die teilweise Erwerbsminderungsrente, die in Betracht gezogen wird, wenn die gesundheitliche Beeinträchtigung nicht so schwerwiegend ist, dass eine Erwerbstätigkeit vollkommen unmöglich wäre, so Verifox weiter. Personen, die nach medizinischer Beurteilung in der Lage sind, zwischen drei und sechs Stunden am Tag zu arbeiten, erhalten diese reduzierte Rente. Dabei kann die Höhe der teilweisen Erwerbsminderungsrente weiter angepasst werden, je nachdem, wie viel die Person in einem potenziellen Teilzeitjob verdienen könnte.

Bei der Arbeitslosigkeit kann es vorkommen, dass eine Person, die gesundheitlich nur teilweise eingeschränkt ist, trotzdem die volle Erwerbsminderungsrente erhält. Das ist vor allem dann der Fall, wenn keine geeigneten Arbeitsstellen verfügbar sind, die den gesundheitlichen Einschränkungen Rechnung tragen, wie Verifox weiter berichtet.

Der Unterschied zwischen Erwerbsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit

Obwohl die Begriffe "Erwerbsunfähigkeit" und "Berufsunfähigkeit" miteinander verwechselt werden können, handelt es sich um zwei unterschiedliche Arten der Absicherung mit jeweils eigenen Kriterien und Voraussetzungen.

Im Kontext der Berufsunfähigkeitsversicherung ist die Unfähigkeit, den bisherigen Beruf weiterhin auszuüben, das entscheidende Kriterium für Leistungsansprüche. Diese Form der Versicherung ist privat und muss gesondert abgeschlossen werden. Sobald festgestellt wird, dass der Versicherte seinen aktuellen Beruf aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr ausführen kann, wird die vertraglich festgelegte Rente ausgezahlt, so Verifox. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Versicherte in der Lage wäre, eine andere Tätigkeit auszuüben. Die Höhe der Rente ist im Voraus festgelegt und unabhängig von anderen Faktoren wie der Dauer der Beitragszahlung.

Die Erwerbsminderungsrente hingegen ist ein Angebot der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland und bezieht sich auf die allgemeine Arbeitsfähigkeit des Individuums, unabhängig von dessen spezifischem Beruf, heißt es weiter. Im Unterschied zur Berufsunfähigkeitsversicherung muss hier also nicht der aktuelle Beruf, sondern der Arbeitsmarkt insgesamt betrachtet werden. Das heißt, wenn jemand seinen aktuellen Beruf nicht mehr ausüben kann, aber in der Lage wäre, eine andere, eventuell weniger qualifizierte Arbeit zu verrichten, würde keine Erwerbsminderungsrente gezahlt werden.

Darüber hinaus unterscheiden sich beide Versicherungen auch in der Art, wie die Rente berechnet wird. Bei der Erwerbsminderungsrente ist die Höhe der monatlichen Zahlungen an die Dauer der Beitragszahlung und das bisher erzielte Einkommen gebunden, so Verifox weiter. Im Fall der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung wird dagegen eine im Vertrag festgelegte Rente ausgezahlt, die unabhängig von der Dauer der Beitragszahlung oder dem bisherigen Einkommen ist.

Die Kostenstruktur ist ebenfalls unterschiedlich. Während für die private Berufsunfähigkeitsversicherung spezielle monatliche oder jährliche Beiträge gezahlt werden müssen, ist die Erwerbsminderungsrente bereits im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung abgedeckt und erfordert keine zusätzlichen Zahlungen, berichtet Verifox abschließend.

So lange wird die Erwerbsminderungsrente gezahlt

Die Erwerbsminderungsrente ist in Deutschland eine sozialstaatliche Absicherung, die in der Regel ab dem siebten Monat nach der Feststellung der Erwerbsminderung beginnt, wie t-online in einem Online-Artikel berichtet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bis zum Ende des sechsten Monats üblicherweise Krankengeld beansprucht werden kann. Zudem ist es in seltenen Fällen möglich, dass die Erwerbsminderungsrente rückwirkend gewährt wird. Vor dem Bezug der Erwerbsminderungsrente können auch andere Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II in Anspruch genommen werden, heißt es weiter.

Die Dauer der Zahlungen für die Erwerbsminderungsrente kann variieren. Sie kann entweder befristet oder unbefristet sein. In Fällen einer befristeten Rente, die maximal für drei Jahre gewährt wird, ist es notwendig, dass der Empfänger durch wiederholte ärztliche Gutachten belegt, dass die Erwerbsminderung fortbesteht, so t-online. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, kann die Rentenzahlung eingestellt oder reduziert werden. Nach Ablauf der Befristung besteht die Möglichkeit, einen erneuten Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen, falls die Arbeitsfähigkeit weiterhin erheblich eingeschränkt ist. Dabei entscheidet der Rentenversicherungsträger, ob eine Aussicht auf Verbesserung der Erwerbsfähigkeit gegeben ist oder nicht, wie t-online weiter berichtet.

Für Personen, bei denen keine Aussicht auf Verbesserung der Erwerbsfähigkeit besteht, kann die Erwerbsminderungsrente unbefristet gezahlt werden. Dies kann bereits bei der Erstantragsstellung festgestellt werden. In solchen Fällen wird die Rente bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt. Danach wird die Erwerbsminderungsrente durch die gesetzliche Altersrente ersetzt, so t-online abschließend.

Voraussetzung und Krankheitsbilder

Um eine Erwerbsminderungsrente in Deutschland zu erhalten, müssen verschiedene strenge Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört eine Mindestversicherungszeit von fünf Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung und mindestens drei Jahre an Pflichtbeiträgen innerhalb der letzten fünf Jahre, wie HanseMerkur berichtet. Wie bereits erwähnt, darf der Antragsteller aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr in der Lage sein, mehr als sechs Stunden pro Tag zu arbeiten. Außerdem dürfen Rehabilitationsmaßnahmen keine Aussicht auf Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit bieten, und der Antragsteller darf die Regelaltersgrenze für eine Altersrente noch nicht erreicht haben. Eine medizinische Notwendigkeit, die durch ein ärztliches Gutachten bestätigt wird, ist ebenfalls erforderlich, wie es weiter heißt.

Die Erwerbsminderungsrente ist nicht an bestimmte Krankheitsbilder gekoppelt, sondern bezieht sich vielmehr auf die Auswirkungen der Erkrankung auf die Arbeitsfähigkeit. Das heißt, die Bandbreite der infrage kommenden Krankheiten ist weit gefasst und kann psychische Leiden wie Depressionen, neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Parkinson, Herz- und Gefäßerkrankungen sowie Krebserkrankungen und viele weitere umfassen, so HanseMerkur abschließend.

D.Maier / Redaktion finanzen.net