Dieser simple Trick hilft dabei, weniger Geld auszugeben

Große Scheine helfen beim Sparen

Die Deutschen lieben bekanntlich ihr Bargeld und die meisten haben mindestens einen 5 Euro-Schein im Geldbeutel, um sich jederzeit eine Kleinigkeit kaufen zu können. Doch genau dieser Umstand sorgt dafür, dass man unbewusst mehr Geld ausgibt, als man es am Ende vielleicht möchte. Diese Tatsache ist psychologisch bedingt, denn einen kleinen Schein anzubrechen tut bei Weitem weniger weh, als eine Packung Kaugummis mit einem 100 Euro-Schein bezahlen zu müssen. Und genau das ist der beste Trick um langfristig Geld zu sparen. Wer künftig stets große Scheine mit einem Nennbetrag ab 50-Euro oder 100-Euro mit sich trägt und auf die Abhebung kleinerer Scheine am Geldautomaten verzichtet, gibt in der Regel weniger Geld aus.

Der Schmerz des Bezahlens

Es ist so simpel wie es sich anhört. Einen großen, "besonderen" Schein anzubrechen, überlegen sich viele Menschen genauer, während sie dagegen bei einem Schein mit geringerem Wert schneller bereit sind, kleinere Beträge zu bezahlen, kommentiert etwa die Psychologin Dr. Mary Gresham gegenüber CNBC. Deshalb lässt sich mit großen Scheinen mehr Geld sparen. Hinzu kommt, dass das Gehirn eine Zahlung mit einem kleinen Schein, einem größeren oder mit der Giro- oder Kreditkarte unterschiedlich bewertet. So ist eine bargeldlose Zahlweise für die meisten Menschen am einfachsten und verleitet eher zu unüberlegten Spontankäufen, während das Zahlen mit Bargeld das Gefühl des Geldverlustes verstärken kann und dazu führt, dass eine Hemmschwelle entsteht. Wer also häufiger große Scheine abhebt, kann durch diesen kleinen, aber effektiven Trick am Ende sehr viel Geld sparen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marc Dietrich / Shutterstock.com, Devin_Pavel / Shutterstock.com